Окупанти за добу 110 разів вдарили по Запорізькій області: атакували 31 БПЛА, стріляли з РСЗВ та артилерії
Київ • УНН
За добу російські військові обстріляли Запорізьку область 110 разів, здійснивши 31 атаку БПЛА, 3 обстріли з РСЗВ та 76 артилерійських обстрілів по 19 населених пунктах.
Запорізька область 14 лютого була обстріляла російськими військовими 110 разів. Зокрема, армія рф атакувала 31 БПЛА. Є руйнування, про постраждалих минулої доби не повідомляється. Про це УНН повідомляє із посилання на Запорізьку ОВА.
"Окупанти завдали 110 ударів по 19 містах та селах", - йдеться у повідомленні ОВА.
Як повідомляється, рашисти здійснили 3 РСЗВ-обстріли Новодарівки та Роботиного, а також 31 БПЛА-атаку Малої Токмачки, Малинівки, Чарівного, Червоного, Полтавки, Новоандріївки, Лобкового й Лук'янівського.
76 ворожих артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Гуляйполя, Залізничного, Новоданилівки, Левадного, П'ятихаток, Кам'янського та інших населених пунктів.
"Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури", - вказали в ОВА.
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