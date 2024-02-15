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Окупанти за добу 110 разів вдарили по Запорізькій області: атакували 31 БПЛА, стріляли з РСЗВ та артилерії

Окупанти за добу 110 разів вдарили по Запорізькій області: атакували 31 БПЛА, стріляли з РСЗВ та артилерії

Київ • УНН

 • 24417 перегляди

За добу російські військові обстріляли Запорізьку область 110 разів, здійснивши 31 атаку БПЛА, 3 обстріли з РСЗВ та 76 артилерійських обстрілів по 19 населених пунктах.

Запорізька область 14 лютого була обстріляла російськими військовими 110 разів. Зокрема, армія рф атакувала 31 БПЛА. Є руйнування, про постраждалих минулої доби не повідомляється. Про це УНН повідомляє із посилання на Запорізьку ОВА. 

"Окупанти завдали 110 ударів по 19 містах та селах", - йдеться у повідомленні ОВА. 

Як повідомляється, рашисти здійснили 3 РСЗВ-обстріли Новодарівки та Роботиного, а також 31 БПЛА-атаку Малої Токмачки, Малинівки, Чарівного, Червоного, Полтавки, Новоандріївки, Лобкового й Лук'янівського.

76 ворожих артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Гуляйполя, Залізничного, Новоданилівки, Левадного, П'ятихаток, Кам'янського та інших населених пунктів.

"Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури", - вказали в ОВА. 

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Тетяна Краєвська

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