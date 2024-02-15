Накопичує сили під Оріховим: ворог, ймовірно, готує новий наступ на Запорізькому напрямку

Окупанти стягнули на Оріхівський напрямок в Запорізькій області угрупування більше, ніж яке зараз задіяно на Авдіївському напрямку. Ймовірно, окупанти хочуть штурмовими діями здобути там певні успіхи. Про це повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

"Ми бачимо, що угруповання ворога, яке там сконцентрувалося на цьому напрямку (Оріхівському - ред.) за останні кілька днів або тижнів, воно за своїми розмірами переважає в особовому складі те угруповання, яке зараз задіяно на Авдіївському напрямку. Очевидно, що московити туди вийшли не на прогулянку", - заявив Лиховій.

Він додав, що окупанти хочуть штурмовими діями здобути там певні успіхи так само, як вони їх зараз хочуть здобути в Авдіївці.

Нагадаємо

В Авдіївці відбувається маневр українськими підрозділами для подекуди відходу на більш вигідні позиції. Постачання та евакуація в Авдіївку ускладнена, але залучено запасну логістичну артерію, яка була підготовлена завчасно.