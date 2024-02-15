Накапливает силы под Ореховым: враг, вероятно, готовит новое наступление на Запорожском направлении
Киев • УНН
российские войска развернули большую группу в направлении Ореховского в Запорожской области, чем в Авдеевке, и, вероятно, пытаются достичь успеха с помощью штурмовых операций.
Оккупанты стянули на Ореховское направление в Запорожской области группировку больше, чем которая сейчас задействована на Авдеевском направлении. Вероятно, оккупанты хотят штурмовыми действиями получить там определенные успехи. Об этом сообщил начальник отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
"Мы видим, что группировка врага, которая там сконцентрировалась на этом направлении (Ореховском - ред.) за последние несколько дней или недель, она по своим размерам превосходит в личном составе ту группировку, которая сейчас задействована на Авдеевском направлении. Очевидно, что московиты туда вышли не на прогулку", - заявил Лиховий.
Он добавил, что оккупанты хотят штурмовыми действиями получить там определенные успехи так же, как они их сейчас хотят получить в Авдеевке.
Напомним,
В Авдеевке происходит маневр украинскими подразделениями для иногда отхода на более выгодные позиции. Снабжение и эвакуация в Авдеевку затруднена, но привлечено запасную логистическую артерию, которая была подготовлена заранее.
Накапливает силы под Ореховым: враг, вероятно, готовит новое наступление на Запорожском направлении
российские войска развернули большую группу в направлении Ореховского в Запорожской области, чем в Авдеевке, и, вероятно, пытаются достичь успеха с помощью штурмовых операций.
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