Постачання та евакуація в Авдіївку ускладнена, але залучена запасна логістична артерія - Лиховій
Київ • УНН
Українські війська маневрують в Авдіївці для переміщення на більш вигідні позиції, стикаючись з проблемами з шляхами постачання та евакуації, але при цьому використовується резервна логістична артерія.
В Авдіївці відбувається маневр українськими підрозділами для подекуди відходу на більш вигідні позиції. Постачання та евакуація в Авдіївку ускладнена, але залучено запасну логістичну артерію, яка була підготовлена завчасно. Про це повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Що стосується безпосередньо Авдіївки, де лінія фронту є дуже динамічною й відбувається маневр нашими підрозділами для подекуди відходу на більш вигідні позиції, подекуди відбивання позицій, то ключове повідомлення щодо цього – постачання та евакуація в Авдіївку ускладнена, але задіяно запасну логістичну артерію, яка була підготовлена завчасно
Вчора, 14 лютого Лиховій заявляв, що на Авдіївському напрямку росіяни зосередили близько 50 тис. осіб особового складу, і в разі перерізання основної логістичної артерії до Авдіївки, українським командуванням передбачені запасні шляхи постачання.
"Передбачені запасні варіанти розвитку подій й ведення бойових дій в залежності від ситуації, яка є динамічною. Видно куди ворог хоче зайти, він хоче пройти західніше від Авдіївського коксохіму. Там він зустрічає гідний опір", - сказав Лиховій.
Лиховій зазначив, що загалом Авдіївський напрямок - це найгарячіша точка в усій операційні зоні ОСУВ "Таврія".
"Ситуація зараз залишається дуже напруженою, але контрольованою. Я порахував зі статистики за минулу ніч, від 18:00 14 лютого до 6 ранку цього дня росіяни втратили особового складу 208 осіб й з них безповоротні втрати росіян з Авдіївського напрямку до решти напрямків операційної зони ОСУВ "Хортиця" становить 20 до одного", - розповів Лиховій.
За його словами, це ще одне свідчення того на скільки запеклою є ситуація для ворога на Авдіївському напрямку.
"Якщо говорить про всю операційну зону ОСУВ "Таврія", то за минулу добу ворог завдав 43 авіаудари, провів 64 бойових зіткнень, вчинив 1080 артобстрілів…Загальні втрати ворога в живій силі за минулу добу склали 526 осіб, щодо пошкодженої та знищеної техніки – це 55 одиниць, не враховуючи безпілотники", - сказав Лиховій.
Доповнення
Бійці 3 окремої штурмової бригади були терміново перекинуті до Авдіївки, аби посилити оборону міста.