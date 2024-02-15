Поставки и эвакуация в Авдеевку затруднена, но задействована запасная логистическая артерия - Лиховой

В Авдеевке происходит маневр украинскими подразделениями для иногда отхода на более выгодные позиции. Поставка и эвакуация в Авдеевку затруднена, но привлечено запасную логистическую артерию, которая была подготовлена заранее. Об этом сообщил начальник отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Что касается непосредственно Авдеевки, где линия фронта является очень динамичной и происходит маневр нашими подразделениями для иногда отхода на более выгодные позиции, иногда отражения позиций, то ключевое сообщение по этому поводу - поставки и эвакуация в Авдеевку затруднена, но задействована запасная логистическая артерия, которая была подготовлена заранее - сказал Лиховой.

Вчера, 14 февраля Лиховой заявлял, что на Авдеевском направлении россияне сосредоточили около 50 тыс. человек личного состава, и в случае перерезания основной логистической артерии к Авдеевке, украинским командованием предусмотрены запасные пути снабжения.

"Предусмотрены запасные варианты развития событий и ведения боевых действий в зависимости от ситуации, которая является динамичной. Видно куда враг хочет зайти, он хочет пройти западнее Авдеевского коксохима. Там он встречает достойное сопротивление", - сказал Лиховой.

Лиховий отметил, что в целом Авдеевское направление - это самая горячая точка во всей операционной зоне ОСУВ "Таврия".

"Ситуация сейчас остается очень напряженной, но контролируемой. Я посчитал по статистике за прошедшую ночь, от 18:00 14 февраля до 6 утра этого дня россияне потеряли личного состава 208 человек и из них безвозвратные потери россиян с Авдеевского направления к остальным направлениям операционной зоны ОСУВ "Хортица" составляет 20 к одному", - рассказал Лиховой.

По его словам, это еще одно свидетельство того, насколько ожесточенной является ситуация для врага на Авдеевском направлении.

"Если говорит о всей операционной зоне ОСУВ "Таврия", то за минувшие сутки враг нанес 43 авиаудара, провел 64 боевых столкновений, совершил 1080 артобстрелов...Общие потери врага в живой силе за минувшие сутки составили 526 человек, по поврежденной и уничтоженной технике - это 55 единиц, не считая беспилотники", - сказал Лиховой.

Дополнение

Бойцы 3 отдельной штурмовой бригады были срочно переброшены в Авдеевку, чтобы усилить оборону города.