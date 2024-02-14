Окупанти на Авдіївському напрямку зосередили близько 50 тис. осіб особового складу

На Авдіївському напрямку росіяни зосередили близько 50 тис. осіб особового складу, і в разі перерізання основної логістичної артерії до Авдіївки, українським командуванням передбачені запасні шляхи постачання.

Про це повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ Таврія Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Можу сказати, що станом на зараз ситуація на лінії бойового зіткнення є динамічною та може змінюватися буквально щогодини. Наші війська докладають всіх можливих зусиль, щоб утримувати визначені позиції. На той випадок, якщо основна логістична артерія буде перерізана противником, то нашим командуванням передбачені запасні шляхи постачання

За його словами, в Авдіївці вже кілька днів тривають вуличні бої, обстановка диктує певну зміну тактики.

При цьому ситуація є гнучкою, вона динамічна…Вона є напруженою, але контрольованою. Ворог потроху включає в деякі дні бронегрупи на півночі та півдні Авдіївки, в деякі дні ворог працює малими штурмовими групами. Напередодні на одному з відрізків лінії бойового зіткнення ворог застосовував штурмові малі піхотні групи, але одразу з 5-6 бригад. Це свідчить про ту інтенсивність боїв які ведуться та ту ворожу навалу яка там зосереджена. Загалом на Авдіївському напрямку ворог зосередив близько 50 тис. осіб особового складу