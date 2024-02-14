Оккупанты на Авдеевском направлении сосредоточили около 50 тыс. человек личного состава

На Авдеевском направлении россияне сосредоточили около 50 тыс. человек личного состава, и в случае перерезания основной логистической артерии к Авдеевке, украинским командованием предусмотрены запасные пути снабжения.

Об этом сообщил начальник отдела связей с общественностью ОСУВ Таврия Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Могу сказать, что по состоянию на сейчас ситуация на линии боевого соприкосновения является динамичной и может меняться буквально каждый час. Наши войска прилагают все возможные усилия, чтобы удерживать определенные позиции. На тот случай, если основная логистическая артерия будет перерезана противником, то нашим командованием предусмотрены запасные пути снабжения - сказал Лиховой.

По его словам, в Авдеевке уже несколько дней продолжаются уличные бои, обстановка диктует определенную смену тактики.

При этом ситуация является гибкой, она динамична... Она напряженная, но контролируемая. Враг понемногу включает в некоторые дни бронегруппы на севере и юге Авдеевки, в некоторые дни враг работает малыми штурмовыми группами. Накануне на одном из отрезков линии боевого соприкосновения враг применял штурмовые малые пехотные группы, но сразу из 5-6 бригад. Это свидетельствует о той интенсивности боев, которые ведутся и то вражеское нашествие, которое там сосредоточено. Всего на Авдеевском направлении враг сосредоточил около 50 тыс. человек личного состава - рассказал Лиховой.

Дополнение

Силы обороны отражают атаки на Авдеевском и Купянском направлениях, несмотря на численное преимущество россиян.