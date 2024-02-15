"Ситуація в місті надзвичайно критична": третю окрему штурмову терміново перекинули до Авдіївки
Київ • УНН
3 окрема штурмова бригада була терміново передислокована до Авдіївки для посилення оборони від російських військ, які атакують критично важливе місто з різних напрямків.
Бійці 3 окремої штурмової бригади були терміново перекинуті до Авдіївки, аби посилити оборону міста. Про це повідомляє пресслужба бригади, пише УНН.
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Третя окрема штурмова бригада підтверджує, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки. Ситуація в місті на момент заведення бригади — надзвичайно критична
Зазначається, що окремі батальйони провели рейд у захоплені ворогом райони Авдіївки. Сили противника на відрізку 3-ї ОШБр складають орієнтовно 7 бригад.
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Військові також розповіли, що за період перебування на Авдіївському напрямку двом бригадам збройних сил росії було завдано критичного ураження.
Проте про точні втрати противника в особовому складі й техніці буде повідомлено згодом, після підтвердження необхідних даних.
У 3 окремій штурмовій бригаді наголошують, що обʼєктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною
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Ворог продовжує активну ротацію своїх військ, і перекидає до міста нові сили та засоби.
Нагадаємо
Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські окупанти намагаються реалізувати плани з оточення Авдіївки з півдня та півночі, водночас продовжують лобові штурми та тиснуть у районі Авдіївського коксохіма, намагаючись відрізати завод від міста .