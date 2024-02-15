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"Ситуация в городе чрезвычайно критическая": третью отдельную штурмовую срочно перебросили в Авдеевку

"Ситуация в городе чрезвычайно критическая": третью отдельную штурмовую срочно перебросили в Авдеевку

Киев  •  УНН

15 февраль 2024, 08:40  •  5611 просмотра

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3 отдельная штурмовая бригада была срочно передислоцирована в Авдеевку для усиления обороны от российских войск, которые атакуют критически важный город с разных направлений.

Бойцы 3 отдельной штурмовой бригады были срочно переброшены в Авдеевку, чтобы усилить оборону города. Об этом сообщает пресс-служба бригады, пишет УНН.

Детали 

Третья отдельная штурмовая бригада подтверждает, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки. Ситуация в городе на момент заведения бригады - чрезвычайно критическая

- резюмировали бойцы. 

Отмечается, что отдельные батальоны провели рейд в захваченные врагом районы Авдеевки. Силы противника на отрезке 3-й ОШБр составляют ориентировочно 7 бригад.

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Наши бойцы демонстрируют беспрецедентный героизм. Мы вынуждены воевать на 360 градусов против

- заявил командир 3-й ОШБр Андрей Билецкий.

Дополнение

Военные также рассказали, что за период пребывания на Авдеевском направлении двум бригадам вооруженных сил России было нанесено критическое поражение.

Однако о точных потерях противника в личном составе и технике будет сообщено позже, после подтверждения необходимых данных.

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Враг продолжает активную ротацию своих войск, и перебрасывает в город новые силы и средства.

- подытожили в пресс-службе бригады. 

Напомним

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что российские оккупанты пытаются реализовать планы по окружению Авдеевки с юга и севера, при этом продолжают лобовые штурмы и давят в районе Авдеевского коксохима, пытаясь отрезать завод от города.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
avdiivkaАвдеевка
"Ситуація в місті надзвичайно критична": третю окрему штурмову терміново перекинули до Авдіївки
"Situation in the city is extremely critical": third separate assault unit urgently deployed to Avdiivka
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"Ситуация в городе чрезвычайно критическая": третью отдельную штурмовую срочно перебросили в Авдеевку

3 отдельная штурмовая бригада была срочно передислоцирована в Авдеевку для усиления обороны от российских войск, которые атакуют критически важный город с разных направлений.

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