"Ситуация в городе чрезвычайно критическая": третью отдельную штурмовую срочно перебросили в Авдеевку
Киев • УНН
3 отдельная штурмовая бригада была срочно передислоцирована в Авдеевку для усиления обороны от российских войск, которые атакуют критически важный город с разных направлений.
Бойцы 3 отдельной штурмовой бригады были срочно переброшены в Авдеевку, чтобы усилить оборону города. Об этом сообщает пресс-служба бригады, пишет УНН.
Детали
Третья отдельная штурмовая бригада подтверждает, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки. Ситуация в городе на момент заведения бригады - чрезвычайно критическая
Отмечается, что отдельные батальоны провели рейд в захваченные врагом районы Авдеевки. Силы противника на отрезке 3-й ОШБр составляют ориентировочно 7 бригад.
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Дополнение
Военные также рассказали, что за период пребывания на Авдеевском направлении двум бригадам вооруженных сил России было нанесено критическое поражение.
Однако о точных потерях противника в личном составе и технике будет сообщено позже, после подтверждения необходимых данных.
В 3 отдельной штурмовой бригаде отмечают, что объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной
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Враг продолжает активную ротацию своих войск, и перебрасывает в город новые силы и средства.
Напомним
Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что российские оккупанты пытаются реализовать планы по окружению Авдеевки с юга и севера, при этом продолжают лобовые штурмы и давят в районе Авдеевского коксохима, пытаясь отрезать завод от города.
"Ситуация в городе чрезвычайно критическая": третью отдельную штурмовую срочно перебросили в Авдеевку
3 отдельная штурмовая бригада была срочно передислоцирована в Авдеевку для усиления обороны от российских войск, которые атакуют критически важный город с разных направлений.
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