"Ситуация в городе чрезвычайно критическая": третью отдельную штурмовую срочно перебросили в Авдеевку

Бойцы 3 отдельной штурмовой бригады были срочно переброшены в Авдеевку, чтобы усилить оборону города. Об этом сообщает пресс-служба бригады, пишет УНН.

Детали

Третья отдельная штурмовая бригада подтверждает, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки. Ситуация в городе на момент заведения бригады - чрезвычайно критическая - резюмировали бойцы.

Отмечается, что отдельные батальоны провели рейд в захваченные врагом районы Авдеевки. Силы противника на отрезке 3-й ОШБр составляют ориентировочно 7 бригад.

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Наши бойцы демонстрируют беспрецедентный героизм. Мы вынуждены воевать на 360 градусов против - заявил командир 3-й ОШБр Андрей Билецкий.

Дополнение

Военные также рассказали, что за период пребывания на Авдеевском направлении двум бригадам вооруженных сил России было нанесено критическое поражение.

Однако о точных потерях противника в личном составе и технике будет сообщено позже, после подтверждения необходимых данных.

В 3 отдельной штурмовой бригаде отмечают, что объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной

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Враг продолжает активную ротацию своих войск, и перебрасывает в город новые силы и средства. - подытожили в пресс-службе бригады.

Напомним

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что российские оккупанты пытаются реализовать планы по окружению Авдеевки с юга и севера, при этом продолжают лобовые штурмы и давят в районе Авдеевского коксохима, пытаясь отрезать завод от города.