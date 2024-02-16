Ракетный удар по Запорожью: в медучреждениях находятся четыре человека

Из-за ракетной атаки рф по Запорожью 15 февраля в медицинских учреждениях находятся четыре человека: одна женщина в тяжелом состоянии, еще трое в состоянии средней тяжести. Об этом заявил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, пишет УНН.

В результате вчерашней ракетной атаки пострадали шесть человек и более 30 домов. Сейчас четыре человека находятся в медицинских учреждениях города Запорожья. Из них одна женщина в тяжелом состоянии, еще трое в состоянии средней тяжести. Два человека получили медицинскую помощь сразу на месте, от госпитализации отказались - сообщил Федоров.

По его словам, повреждены по меньшей мере 11 многоэтажных домов, 25 частных, коммерческая недвижимость. Он отметил, что ликвидация последствий разрушений на промышленных объектах продлится несколько недель.

Напомним,

Армия рф за прошедшие сутки осуществила три ракетных удара по Запорожью, шесть человек получили ранения. В целом враг атаковал Запорожскую область из всех видов вооружения 172 раза.

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