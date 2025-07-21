На Харьковщине мужчина ворвался в ТЦК и избил полицейского

Полицейские задержали нападавшего, который нанес телесные повреждения правоохранителю в Харьковской области. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Полиции Харьковской области.

Детали

Отмечается, что событие произошло 20 июля в 01:45 в с. Кегичевка Берестинского района. Во время несения службы сотрудники полиции проверяли документы местного жителя, который согласно базе данных, находился в розыске как лицо, уклоняющееся от мобилизации. Мужчина был передан в Берестинский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки для дальнейшего оформления соответствующих материалов

В это время в помещение РТЦК и СП ворвался 20-летний местный житель. Молодой человек вел себя агрессивно и оказывал сопротивление полицейским - ударил одного из правоохранителей. В результате полицейский получил телесные повреждения - говорится в сообщении.

Указывается, что злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По факту нападения следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - уточнили правоохранители.

Напомним

В селе Дубовое на Волыни мужчина ударил лопатой по голове военнослужащего ТЦК во время проверки документов. Пострадавший получил перелом пальца и ушибленную рану щеки.

В Одессе врач попал в больницу после конфликта с военными ТЦК: начато расследование