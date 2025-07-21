На Харківщині чоловік увірвався до ТЦК і відлупцював поліцейського

Поліцейські затримали нападника, який завдав тілесних ушкоджень правоохоронцю на Харківщині. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Поліції Харківської області.

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Зазначається, що подія сталася 20 липня о 01:45 у с. Кегичівка Берестинського району. Під час несення служби співробітники поліції перевіряли документи місцевого жителя, який згідно з базою даних, перебував у розшуку як особа, що ухиляється від мобілізації. Чоловіка було передано до Берестинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для подальшого оформлення відповідних матеріалів

У цей час до приміщення РТЦК та СП увірвався 20-річний місцевий мешканець. Молодик поводився агресивно та чинив опір поліцейським - вдарив одного з правоохоронців. У результаті поліцейський отримав тілесні ушкодження - йдеться у повідомленні.

Вказується, що зловмисника було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом нападу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років", - уточнили правоохоронці.

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