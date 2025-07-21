На Харківщині чоловік увірвався до ТЦК і відлупцював поліцейського
Київ • УНН
У Кегичівці Харківської області 20-річний чоловік напав на поліцейського, який передавав розшукуваного ухилянта до ТЦК. Зловмисника затримано, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.
Поліцейські затримали нападника, який завдав тілесних ушкоджень правоохоронцю на Харківщині. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Поліції Харківської області.
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Зазначається, що подія сталася 20 липня о 01:45 у с. Кегичівка Берестинського району. Під час несення служби співробітники поліції перевіряли документи місцевого жителя, який згідно з базою даних, перебував у розшуку як особа, що ухиляється від мобілізації. Чоловіка було передано до Берестинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для подальшого оформлення відповідних матеріалів
У цей час до приміщення РТЦК та СП увірвався 20-річний місцевий мешканець. Молодик поводився агресивно та чинив опір поліцейським - вдарив одного з правоохоронців. У результаті поліцейський отримав тілесні ушкодження
Вказується, що зловмисника було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом нападу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
"Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років", - уточнили правоохоронці.
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