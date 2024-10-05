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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харьковской области из-за атак рф двое погибших и один раненый, горела школа

В Харьковской области из-за атак рф двое погибших и один раненый, горела школа

Киев  •  УНН

5 октября 2024, 06:05  •  6042 просмотра

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Оккупанты обстреляли Харьков и три района области, используя в том числе КАБы и FPV-дроны. Зафиксировано попадание в школу, частные дома и автомобиль, погибло двое мужчин, один ранен.

В Харьковской области российские войска за прошедшие сутки атаковали Харьков и три района, в том числе КАБами, известно о двух погибших и одном раненом, горела школа, сообщил в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным Синегубова, вражеские обстрелы фиксировали:

  • 17:05, город Харьков, Шевченковский район. В результате обстрела КАБ горела лесная подстилка на площади 50 кв. м. 
  • 17:00, Харьковской р-н, село Русская Лозовая. Попадание КАБ в поле неподалеку автодороги «Харьков-Белгород». 
  • 16:35, Купянский р-н, город Купянск. В результате попадания FPV-дрона поврежден автомобиль. Пострадал 37-летний мужчина.  
  • 10:25, Изюмский р-н, село Первомайское. В результате обстрела горел частный дом. Погиб 55-летний мужчина. 
  • 09:50, Изюмский р-н, село Чернещина, в результате обстрела КАБ повреждены частный дом и летняя кухня. 
  • 09:40, Изюмский район, село Изюмское. В результате обстрела горело здание школы. Погиб 35-летний мужчина.

Оккупанты нанесли удар по Харькову двумя УАБами - ОВА4 октября 2024, 14:30 • 15018 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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kupyanskКупянск
kharkivХарьков