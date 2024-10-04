Оккупанты нанесли удар по Харькову двумя УАБами - ОВА
Киев • УНН
Глава Харьковской ОВА сообщил об атаке российских войск на Харьков двумя управляемыми авиабомбами. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется, в экстренные службы сообщений не поступало.
Армия рф ударила по Харькову двумя УАБами, информация о разрушениях уточняется. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
"По предварительным данным, враг ударил по Харькову двумя УАБами. Информация о разрушениях уточняется", - сообщил Синегубов.
По словам главы Харьковской ОВА, данных о пострадавших в экстренные службы не поступало.
Напомним
Как сообщал УНН, в Харькове прогремели взрывы, оккупанты наносят удары КАБами.