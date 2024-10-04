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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты нанесли удар по Харькову двумя УАБами - ОВА

Оккупанты нанесли удар по Харькову двумя УАБами - ОВА

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 14:30  •  6978 просмотра

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Глава Харьковской ОВА сообщил об атаке российских войск на Харьков двумя управляемыми авиабомбами. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется, в экстренные службы сообщений не поступало.

Армия рф ударила по Харькову двумя УАБами, информация о разрушениях уточняется. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

"По предварительным данным, враг ударил по Харькову двумя УАБами. Информация о разрушениях уточняется", - сообщил Синегубов.

По словам главы Харьковской ОВА, данных о пострадавших в экстренные службы не поступало.

Напомним

Как сообщал УНН, в Харькове прогремели взрывы, оккупанты наносят удары КАБами.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
kharkivХарьков