Оккупанты нанесли удар по Харькову двумя УАБами - ОВА

Армия рф ударила по Харькову двумя УАБами, информация о разрушениях уточняется. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

"По предварительным данным, враг ударил по Харькову двумя УАБами. Информация о разрушениях уточняется", - сообщил Синегубов.

По словам главы Харьковской ОВА, данных о пострадавших в экстренные службы не поступало.

Напомним

Как сообщал УНН, в Харькове прогремели взрывы, оккупанты наносят удары КАБами.