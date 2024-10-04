У Харкові пролунали вибухи, окупанти завдають ударів КАБами
Київ • УНН
У Харкові чутно вибухи, мешканців закликають перебувати в укриттях. Окупанти завдають ударів керованими авіабомбами (КАБ) по місту та району, попереджають місцева влада та Повітряні сили.
У Харкові пролунали вибухи, окупанти завдають ударів КАБами, передає УНН.
"У Харкові було чутно вибухи! Будьте обережні!!" - повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, окупанти завдають ударів КАБами.
"Харків та район: перебувайте в укриттях! Окупанти завдають ударів КАБами", - додав Синєгубов.
Додамо
У Повітряних силах попередили про пуск КАБів на Харківщину.