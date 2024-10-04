В Харькове прогремели взрывы, оккупанты наносят удары УАБами
Киев • УНН
В Харькове слышны взрывы, жителей призывают находиться в укрытиях. Оккупанты наносят удары управляемыми авиабомбами (УАБ) по городу и району, предупреждают местные власти и Воздушные силы.
В Харькове прогремели взрывы, оккупанты наносят удары УАБами, передает УНН.
"В Харькове были слышны взрывы! Будьте осторожны!!!" - сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
По словам председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, оккупанты наносят удары УКАБами.
"Харьков и район: находитесь в укрытиях! Оккупанты наносят удары УАБами", - добавил Синегубов.
Добавим
В Воздушных силах предупредили о пуске УАБов на Харьковщину.