Окупанти завдали удару по Харкову двома КАБами - ОВА
Київ • УНН
Голова Харківської ОВА повідомив про атаку російських військ на Харків двома керованими авіабомбами. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється, до екстрених служб повідомлень не надходило.
Армія рф вдарила по Харкову двома КАБами, інформація про руйнування уточнюється. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
"За попередніми даними, ворог вдарив по Харкову двома КАБами. Інформація про руйнування уточнюється", - повідомив Синєгубов.
За словами голови Харківської ОВА, даних про постраждалих до екстрених служб не надходило.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, у Харкові пролунали вибухи, окупанти завдають ударів КАБами.