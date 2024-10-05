На Харківщині через атаки рф двоє загиблих і один поранений, горіла школа
Київ • УНН
Окупанти обстріляли Харків та три райони області, використовуючи у тому числі КАБи та FPV-дрони. Зафіксовано влучання в школу, приватні будинки та автомобіль, загинуло двоє чоловіків, один поранений.
У Харківській області російські війська минулої доби атакували Харків та три райони, у тому числі КАБами, відомо про двох загиблих та одного пораненого, горіла школа, повідомив у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Деталі
За даними Синєгубова, ворожі обстріли фіксували:
- 17:05, місто Харків, Шевченківський район. Внаслідок обстрілу КАБ горіла лісова підстилка на площі 50 кв. м.
- 17:00, Харківській р-н, село Руська Лозова. Влучання КАБ в поле неподалік автошляху "Харків-Бєлгород".
- 16:35, Куп’янський р-н, місто Куп’янськ. Внаслідок влучання FPV-дрона пошкоджено автомобіль. Постраждав 37-річний чоловік.
- 10:25, Ізюмський р-н, село Першотравневе. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок. Загинув 55-річний чоловік.
- 09:50, Ізюмський р-н, село Чернещина, внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок та літня кухня.
- 09:40, Ізюмський район, село Ізюмське. Внаслідок обстрілу горіла будівля школи. Загинув 35-річний чоловік.
Окупанти завдали удару по Харкову двома КАБами - ОВА04.10.24, 17:30 • 16881 перегляд