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На Харківщині через атаки рф двоє загиблих і один поранений, горіла школа

На Харківщині через атаки рф двоє загиблих і один поранений, горіла школа

Київ • УНН

 • 16809 перегляди

Окупанти обстріляли Харків та три райони області, використовуючи у тому числі КАБи та FPV-дрони. Зафіксовано влучання в школу, приватні будинки та автомобіль, загинуло двоє чоловіків, один поранений.

У Харківській області російські війська минулої доби атакували Харків та три райони, у тому числі КАБами, відомо про двох загиблих та одного пораненого, горіла школа, повідомив у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Деталі

За даними Синєгубова, ворожі обстріли фіксували:

  • 17:05, місто Харків, Шевченківський район. Внаслідок обстрілу КАБ горіла лісова підстилка на площі 50 кв. м. 
  • 17:00, Харківській р-н, село Руська Лозова. Влучання КАБ в поле неподалік автошляху "Харків-Бєлгород". 
  • 16:35, Куп’янський р-н, місто Куп’янськ. Внаслідок влучання FPV-дрона пошкоджено автомобіль. Постраждав 37-річний чоловік.  
  • 10:25, Ізюмський р-н, село Першотравневе. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок. Загинув 55-річний чоловік. 
  • 09:50, Ізюмський р-н, село Чернещина, внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок та літня кухня. 
  • 09:40, Ізюмський район, село Ізюмське. Внаслідок обстрілу горіла будівля школи. Загинув 35-річний чоловік.

Окупанти завдали удару по Харкову двома КАБами - ОВА04.10.24, 17:30 • 16881 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
iziumІзюм
kupianskКуп'янськ
kharkivХарків

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