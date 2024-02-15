На Ивано-Франковщине ликвидировали пожар в результате падения обломков российской ракеты

На Ивано-Франковщине обломки сбитой ракеты упали на территории хозяйственного двора, в результате чего начался пожар, который уже потушили спасатели. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, пишет УНН.

Детали

Сегодня утром обломки вражеской ракеты упали на Рогатинщине, в результате чего возник пожар кровли и грубых кормов в хозяйственной постройке.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар и не допустили распространения огня на большую площадь. К счастью, пострадавших нет - резюмировали в ГСЧС.

Напомним

Утром 15 февраля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования - "Калибр", баллистическими ракетами "Искандер-М"/ KN-23, зенитными управляемыми ракетами С-300, управляемыми авиационными ракетами Х-59

Силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 13 ракет различных типов из 26, запущенных российскими войсками.