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На Ивано-Франковщине ликвидировали пожар в результате падения обломков российской ракеты

На Ивано-Франковщине ликвидировали пожар в результате падения обломков российской ракеты

Киев  •  УНН

15 февраль 2024, 07:35  •  15621 просмотра

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Обломки сбитой российской ракеты вызвали пожар в хозяйственной постройке на ферме в Ивано-Франковской области Украины, который быстро потушили спасатели.

На Ивано-Франковщине обломки сбитой ракеты упали на территории хозяйственного двора, в результате чего начался пожар, который уже потушили спасатели. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, пишет УНН.

Детали 

Сегодня утром обломки вражеской ракеты упали на Рогатинщине, в результате чего возник пожар кровли и грубых кормов в хозяйственной постройке.

 Спасатели оперативно ликвидировали пожар и не допустили распространения огня на большую площадь. К счастью, пострадавших нет

- резюмировали в ГСЧС.
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Напомним

Утром 15 февраля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования - "Калибр", баллистическими ракетами "Искандер-М"/ KN-23, зенитными управляемыми ракетами С-300, управляемыми авиационными ракетами Х-59

Силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 13 ракет различных типов из 26, запущенных российскими войсками.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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