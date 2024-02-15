На Івано-Франківщині ліквідували пожежу внаслідок падіння уламків російської ракети

На Івано-Франківщині уламки збитої ракети впали на території господарського подвір'я, внаслідок чого розпочалась пожежа, яку вже загасили рятувальники. Про це повідомляє пресслужба ДСНС, пише УНН.

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Сьогодні зранку уламки ворожої ракети впали на Рогатинщині, внаслідок чого виникла пожежа крівлі та грубих кормів у господарській будівлі.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на більшу площу. На щастя постраждалих немає - резюмували в ДСНС.

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Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ракет різних типів із 26, запущених російськими військами.