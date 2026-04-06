На фронте зафиксировано более 120 боев, враг запустил 5,9 тыс. дронов - Генштаб

Киев • УНН

 • 246 просмотра

С начала суток враг применил почти 6000 дронов-камикадзе и нанес 51 авиаудар. Наибольшая активность оккупантов зафиксирована на Покровском направлении.

Всего с начала этих суток на фронте произошло 121 боевое столкновение. Враг задействовал для поражения 5950 дронов-камикадзе и совершил 2407 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 51 авиационный удар – сбросил 162 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 5950 дронов-камикадзе и совершил 2407 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес 5 авиационных ударов с применением 13 КАБ, совершил 72 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, шесть из них – с применением РСЗО. Зафиксировано три боестолкновения.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал позиции наших подразделений в районах Старицы и в сторону Колодязного.

На Купянском направлении враг атаковал четыре раза, в районе Песчаного и в сторону Новоосинового.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали четыре штурма оккупантов, в сторону Лимана, Ставков и Новосергиевки. Одна атака продолжается.

На Славянском направлении противник пять раз пытался продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки, Ямполя и Резниковки.

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в районах Приволья, Маркового и в сторону Миньковки.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 17 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Степановка, Клебан-Бык Плещеевка, Русин Яр и в сторону Ильиновки, Софиевки, Константиновки. Одна атака продолжается.

На Покровском направлении враг совершил 25 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка и Гришино. Две штурмовые действия продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 60 оккупантов и 26 – ранено; уничтожен пункт управления БпЛА, укрытие врага и четыре единицы автомобильной техники; повреждено 10 укрытий, три орудия и пункт управления БпЛА. Уничтожено или подавлено 237 БпЛА различных типов.

На Александровском направлении оккупанты 11 раз атаковали в районах населенных пунктов Ивановка, Мирное, Калиновское, Приволье, Вербовое, Злагода, Александроград и в сторону Лесного.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано семь атак оккупантов в районах населенных пунктов Еленоконстантиновка и в сторону Святопетровки, Железнодорожного, Прилук.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед вблизи населенного пункта Щербаки.

На Приднепровском направлении противник совершил четыре штурмовые действия в районах Антоновского моста и о. Белогрудый.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

