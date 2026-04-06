Україна запропонувала рф взаємне припинення ударів по енергетиці - Зеленський
"Лукашенко стане законною ціллю" - військові оцінили ризики наступу на Україну з білорусі
Нардепа Качного запідозрили у незаконному збагаченні на майже 13 млн грн
Як візит Зеленського до Сирії відкриває нові можливості для України
В Україну йдуть заморозки та штормовий вітер, є загроза для плодових дерев
Вартість домашньої паски у 2026 році зросла на 12% - аналітики
Посилки, цифрові платформи, військовий збір. Комітет схвалив податкові зміни з пакету МВФ, далі - голосування ВР
Дизель в Україні різко подорожчав за вихідні: де 6 квітня найдешевше заправитися
Artemis II вперше за 50 років увійшла у сферу дії тяжіння Місяця
В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА
На фронті зафіксували понад 120 боїв, ворог запустив 5,9 тис. дронів - Генштаб

Київ • УНН

 • 250 перегляди

З початку доби ворог застосував майже 6000 дронів-камікадзе та завдав 51 авіаудар. Найбільша активність окупантів зафіксована на Покровському напрямку.

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 121 бойове зіткнення. Ворог задіяв для ураження 5950 дронів–камікадзе та здійснив 2407 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав 51 авіаційного удару – скинув 162 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 5950 дронів–камікадзе та здійснив 2407 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав 5 авіаційних ударів із застосуванням 13 КАБ, здійснив 72 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, шість з них – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано три боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував позиції наших підрозділів в районах Стариці та в бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку ворог атакував чотири рази, у районі Піщаного та в бік Новоосинового.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири штурми окупантів, в бік Лиману, Ставків та Новосергіївки. Одна атака триває.

На Слов’янському напрямку противник п’ять разів намагався просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Ямполя та Різниківки. 

На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували в районах Привілля, Маркового та в сторону Міньківки.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 17 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Степанівка, Клебан-Бик Плещіївка, Русин Яр та в бік Іллінівки, Софіївки, Костянтинівки. Одна атака триває.

На Покровському напрямку ворог здійснив 25 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та Гришине. Дві штурмові дії тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 60 окупантів та 26 – поранено; знищено пункт управління БпЛА, укриття ворога та чотири одиниці автомобільної техніки; пошкоджено 10 укриттів, три гармати та пункт управління БпЛА. Знищено або подавлено 237 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти 11 разів атакували у районах населених пунктів Іванівка, Мирне, Калинівське, Привілля, Вербове, Злагода, Олександроград та у бік Лісного.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано сім атак окупантів у районах населених пунктів Оленокостянтинівка та в бік Святопетрівки, Залізничного, Прилук.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед поблизу населеного пункту Щербаки.

На Придніпровському напрямку противник здійснив чотири штурмові дії в районах Антонівського мосту та о. Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось, резюмували у Генштабі.

