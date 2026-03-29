На фронте зафиксировано 123 боестолкновения, враг использовал почти 6 тысяч дронов-камикадзе - Генштаб

29 марта, 13:23 • 11314 просмотра
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречиVideo
Эксклюзив
29 марта, 12:02 • 19412 просмотра
Между напряжением и гармонией пройдет неделя с 30 марта по 5 апреля для всех знаков Зодиака
29 марта, 09:25 • 20398 просмотра
Задержки вступления Украины в НАТО - The Telegraph раскрыл истинные причины
29 марта, 07:21 • 32605 просмотра
Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы
28 марта, 17:19 • 31071 просмотра
Экс-министру Сольскому избрана мера пресечения за махинации с зерном - Кравченко
28 марта, 13:04 • 47324 просмотра
Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в самарской области рф
28 марта, 12:29 • 41099 просмотра
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
28 марта, 11:56 • 35120 просмотра
"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае
28 марта, 08:59 • 33593 просмотра
Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
28 марта, 08:29 • 29118 просмотра
Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороныVideo
Популярные новости
Иран уничтожил американский самолет E-3 Sentry AWACS на базе в Саудовской АравииPhoto29 марта, 10:35 • 13124 просмотра
Украина готова вести мирные переговоры где угодно, кроме россии и беларуси - Зеленский14:48 • 8504 просмотра
Главой Лиги арабских государств назначен Набиль Фахми15:08 • 7948 просмотра
Март может стать рекордным по количеству уничтоженных россиян - Федоров15:35 • 10518 просмотра
Италия вызвала посла Израиля из-за недопуска патриарха к Храму Гроба Господня15:58 • 7788 просмотра
публикации
От синиц до аистов - какие птицы живут в Украине и где их искатьPhoto29 марта, 07:40 • 24925 просмотра
Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы29 марта, 07:21 • 32605 просмотра
Польза бархатцев: лечебные свойства и применение растения28 марта, 10:58 • 37732 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее28 марта, 07:00 • 51644 просмотра
Рецензии на фильмы 2026 года: украинские и мировые премьерыVideo27 марта, 21:23 • 45807 просмотра
HBO раскрыли планы на спин-оффы "Игры престолов"28 марта, 14:00 • 19371 просмотра
Трейлер нового сериала о Гарри Поттере установил исторический рекорд просмотровVideo28 марта, 13:27 • 19703 просмотра
Трамп рассматривает возможность переименовать Ормузский пролив в свою честь после взятия под контроль - СМИVideo28 марта, 12:57 • 20922 просмотра
Бритни Спирс обвинила экс-охранника во взломе iCloud - новый громкий скандал27 марта, 17:38 • 25522 просмотра
Алексей Суханов раскрыл, занято ли его сердце сейчас и как он относится к отношениям27 марта, 15:21 • 29135 просмотра
На фронте зафиксировано 123 боестолкновения, враг использовал почти 6 тысяч дронов-камикадзе - Генштаб

Киев • УНН

 • 808 просмотра

Силы обороны отбили десятки штурмов на ключевых направлениях фронта. Враг нанес 50 авиаударов и применил почти 6000 дронов-камикадзе за сутки.

На фронте зафиксировано 123 боестолкновения, враг использовал почти 6 тысяч дронов-камикадзе - Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 123 боевых столкновения. Силы обороны продолжают останавливать врага, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал оккупантов, нанося систематическое огневое поражение. Об этом сообщает Генеральный штаб Украины, пишет УНН.

Противник нанес 50 авиационных ударов – сбросил 148 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5944 дрона-камикадзе и совершил 2717 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг совершил 92 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Вильча.

На Купянском направлении наши защитники успешно отбили десять вражеских штурмов в районах населенных пунктов Новоосиново, Петропавловка, Новая Кругляковка, Богуславка, Новоплатоновка и Боровская Андреевка.

На Лиманском направлении противник трижды пытался продвинуться вперед в направлении населенных пунктов Чернещина и Новосергиевка. Два боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении украинские воины отбили пять штурмов оккупантов в районах Рай-Александровки, Платоновки, Закитного и Калеников.

На Краматорском направлении наши защитники отбили две вражеские попытки продвинуться вперед в районах населенных пунктов Федоровка Вторая и Николаевка.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 22 раза штурмовали позиции наших защитников вблизи Константиновки, Плещеевки, Клебан-Быка, Степановки, Русиного Яра, Новопавловки и Софиевки. Два боестолкновения продолжаются по сей день.

Россия за сутки потеряла еще 1360 военных и почти 2 тысячи дронов29.03.26, 07:27 • 3836 просмотров

На Покровском направлении враг совершил 25 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Гришино, Удачное, Торецкое, Новоалександровка, Покровск, Новониколаевка, Беляковка, Молодецкое, Дачное, Филиа и Новопавловка, а также в направлении населенного пункта Анновка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 112 оккупантов и 69 – ранено; уничтожен танк, четыре единицы автомобильной и 108 единиц специальной техники врага, повреждены три укрытия пехоты, артиллерийская система и единица автомобильной техники. Уничтожено или подавлено 688 беспилотных летательных аппаратов различных типов

- добавили в Генштабе.

На Александровском направлении оккупанты девять раз пытались улучшить свое положение, атакуя в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Александроград, Снежное, Злагода, Терновое, Вишневое, Рыбное и Красногорское. Одно боестолкновение продолжается. Кроме того, населенные пункты Лесное и Покровское подверглись авиационным ударам управляемыми бомбами.

На Гуляйпольском направлении произошло десять атак оккупантов в районах Доброполья, Железнодорожного, Варваровки, Еленоконстантиновки, Гуляйполя и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Воздвиженского, Широкого и Долинки. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Ореховском направлении враг атаковал в районе населенного пункта Приморское. Район Заречного подвергся авиационному удару.

На Приднепровском направлении штурмовые действия врага не зафиксированы.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Март может стать рекордным по количеству уничтоженных россиян - Федоров29.03.26, 18:35 • 10582 просмотра

