На фронте зафиксировано 123 боестолкновения, враг использовал почти 6 тысяч дронов-камикадзе - Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 123 боевых столкновения. Силы обороны продолжают останавливать врага, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал оккупантов, нанося систематическое огневое поражение. Об этом сообщает Генеральный штаб Украины, пишет УНН.

Противник нанес 50 авиационных ударов – сбросил 148 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5944 дрона-камикадзе и совершил 2717 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг совершил 92 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Вильча.

На Купянском направлении наши защитники успешно отбили десять вражеских штурмов в районах населенных пунктов Новоосиново, Петропавловка, Новая Кругляковка, Богуславка, Новоплатоновка и Боровская Андреевка.

На Лиманском направлении противник трижды пытался продвинуться вперед в направлении населенных пунктов Чернещина и Новосергиевка. Два боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении украинские воины отбили пять штурмов оккупантов в районах Рай-Александровки, Платоновки, Закитного и Калеников.

На Краматорском направлении наши защитники отбили две вражеские попытки продвинуться вперед в районах населенных пунктов Федоровка Вторая и Николаевка.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 22 раза штурмовали позиции наших защитников вблизи Константиновки, Плещеевки, Клебан-Быка, Степановки, Русиного Яра, Новопавловки и Софиевки. Два боестолкновения продолжаются по сей день.

На Покровском направлении враг совершил 25 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Гришино, Удачное, Торецкое, Новоалександровка, Покровск, Новониколаевка, Беляковка, Молодецкое, Дачное, Филиа и Новопавловка, а также в направлении населенного пункта Анновка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 112 оккупантов и 69 – ранено; уничтожен танк, четыре единицы автомобильной и 108 единиц специальной техники врага, повреждены три укрытия пехоты, артиллерийская система и единица автомобильной техники. Уничтожено или подавлено 688 беспилотных летательных аппаратов различных типов - добавили в Генштабе.

На Александровском направлении оккупанты девять раз пытались улучшить свое положение, атакуя в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Александроград, Снежное, Злагода, Терновое, Вишневое, Рыбное и Красногорское. Одно боестолкновение продолжается. Кроме того, населенные пункты Лесное и Покровское подверглись авиационным ударам управляемыми бомбами.

На Гуляйпольском направлении произошло десять атак оккупантов в районах Доброполья, Железнодорожного, Варваровки, Еленоконстантиновки, Гуляйполя и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Воздвиженского, Широкого и Долинки. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Ореховском направлении враг атаковал в районе населенного пункта Приморское. Район Заречного подвергся авиационному удару.

На Приднепровском направлении штурмовые действия врага не зафиксированы.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

