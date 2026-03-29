На фронте зафиксировано 123 боестолкновения, враг использовал почти 6 тысяч дронов-камикадзе - Генштаб
Киев • УНН
Силы обороны отбили десятки штурмов на ключевых направлениях фронта. Враг нанес 50 авиаударов и применил почти 6000 дронов-камикадзе за сутки.
Всего с начала этих суток произошло 123 боевых столкновения. Силы обороны продолжают останавливать врага, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал оккупантов, нанося систематическое огневое поражение. Об этом сообщает Генеральный штаб Украины, пишет УНН.
Противник нанес 50 авиационных ударов – сбросил 148 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5944 дрона-камикадзе и совершил 2717 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг совершил 92 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три – с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Вильча.
На Купянском направлении наши защитники успешно отбили десять вражеских штурмов в районах населенных пунктов Новоосиново, Петропавловка, Новая Кругляковка, Богуславка, Новоплатоновка и Боровская Андреевка.
На Лиманском направлении противник трижды пытался продвинуться вперед в направлении населенных пунктов Чернещина и Новосергиевка. Два боестолкновения продолжаются.
На Славянском направлении украинские воины отбили пять штурмов оккупантов в районах Рай-Александровки, Платоновки, Закитного и Калеников.
На Краматорском направлении наши защитники отбили две вражеские попытки продвинуться вперед в районах населенных пунктов Федоровка Вторая и Николаевка.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня 22 раза штурмовали позиции наших защитников вблизи Константиновки, Плещеевки, Клебан-Быка, Степановки, Русиного Яра, Новопавловки и Софиевки. Два боестолкновения продолжаются по сей день.
На Покровском направлении враг совершил 25 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Гришино, Удачное, Торецкое, Новоалександровка, Покровск, Новониколаевка, Беляковка, Молодецкое, Дачное, Филиа и Новопавловка, а также в направлении населенного пункта Анновка. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 112 оккупантов и 69 – ранено; уничтожен танк, четыре единицы автомобильной и 108 единиц специальной техники врага, повреждены три укрытия пехоты, артиллерийская система и единица автомобильной техники. Уничтожено или подавлено 688 беспилотных летательных аппаратов различных типов
На Александровском направлении оккупанты девять раз пытались улучшить свое положение, атакуя в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Александроград, Снежное, Злагода, Терновое, Вишневое, Рыбное и Красногорское. Одно боестолкновение продолжается. Кроме того, населенные пункты Лесное и Покровское подверглись авиационным ударам управляемыми бомбами.
На Гуляйпольском направлении произошло десять атак оккупантов в районах Доброполья, Железнодорожного, Варваровки, Еленоконстантиновки, Гуляйполя и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Воздвиженского, Широкого и Долинки. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.
На Ореховском направлении враг атаковал в районе населенного пункта Приморское. Район Заречного подвергся авиационному удару.
На Приднепровском направлении штурмовые действия врага не зафиксированы.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
