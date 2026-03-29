$43.8850.61
ukenru
29 березня, 13:23
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічі
Ексклюзив
29 березня, 12:02
Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку
29 березня, 09:25
Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини
29 березня, 07:21
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради
28 березня, 17:19
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
Рубрики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2.4м/с
74%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Публікації
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Александр Стубб
Антоніо Таяні
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Фінляндія
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Washington Post
БМ-30 «Смерч»

На фронті зафіксовано 123 боєзіткнення, ворог використав майже 6 тисяч дронів-камікадзе - Генштаб

Київ • УНН

 • 434 перегляди

Сили оборони відбили десятки штурмів на ключових напрямках фронту. Ворог завдав 50 авіаударів та застосував майже 6000 дронів-камікадзе за добу.

Загалом від початку цієї доби відбулося 123 бойових зіткнення. Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження. Про це повідомляє Генеральний штаб України, пише УНН.

Противник завдав 50 авіаційних ударів – скинув 148 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5944 дрони-камікадзе та здійснив 2717 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ

- йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 92 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Вільча.

На Куп’янському напрямку наші захисники успішно відбили десять ворожих штурмів у районах населених пунктів Новоосинове, Петропавлівка, Нова Кругляківка, Богуславка, Новоплатонівка та Борівська Андріївка.

На Лиманському напрямку противник тричі намагався просунутися вперед у напрямку населених пунктів Чернещина та Новосергіївка. Два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили п’ять штурмів окупантів у районах Рай–Олександрівки, Платонівки, Закітного та Калеників.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили дві ворожі спроби просунутися вперед у районах населених пунктів Федорівка Друга та Миколаївка.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 22 рази штурмували позиції наших оборонців поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Клебан-Бика, Степанівки, Русиного Яру, Новопавлівки та Софіївки. Два боєзіткнення тривають донині.

На Покровському напрямку ворог здійснив 25 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Удачне, Торецьке, Новоолександрівка, Покровськ, Новомиколаївка, Біляківка, Молодецьке, Дачне, Філія та Новопавлівка, а також у напрямку населеного пункту Ганнівка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 112 окупантів та 69 – поранено; знищено танк, чотири одиниці автомобільної та 108 одиниць спеціальної техніки ворога, пошкоджено три укриття піхоти, артилерійську систему та одиницю автомобільної техніки. Знищено або подавлено 688 безпілотних літальних апаратів різних типів

- додали у Генштабі.

На Олександрівському напрямку окупанти дев’ять разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Олександроград, Січневе, Злагода, Тернове, Вишневе, Рибне та Красногірське. Одне боєзіткнення триває. Крім того, населені пункти Лісне та Покровське зазнали авіаційних ударів керованими бомбами.

На Гуляйпільському напрямку відбулося десять атак окупантів у районах Добропілля, Залізничного, Варварівки, Оленокостянтинівки, Гуляйполя та Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвиженського, Широкого та Долинки. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку ворог атакував у районі населеного пункту Приморське. Район Зарічного зазнав авіаційного удару.

На Придніпровському напрямку штурмові дії ворога не зафіксовані.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Ольга Розгон

Війна в Україні
Село
Техніка
Війна в Україні
Сутички
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна