На фронте зафиксировали 60 атак оккупантов: горячее всего на Покровском направлении
Киев • УНН
На фронте зафиксировано 60 боевых столкновений, из которых больше всего - 19 атак на Покровском направлении. Российские войска нанесли многочисленные авиаудары и обстрелы по разным направлениям, включая гражданские объекты.
На фронте зафиксировано 60 боевых столкновений. Больше всего атак - на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Покровское направление
Российские захватчики совершили 19 атак, пытаясь потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах Тарасовки, Елизаветовки, Проминя, Лысовки, Котлиного, Молодецкого, Удачного, Надеевки, Алексеевки, Дачного и Шевченко. Силы обороны отбили 17 атак, еще два боя продолжаются.
Под авиационными ударами оказались Покровск, Леонтовичи и Муравка.
Курское направление
С начала суток зафиксировано 12 боестолкновений, из них восемь продолжаются. Противник также нанес восемь авиаударов, сбросив 13 КАБ.
Торецкое направление
Украинские защитники отбили шесть атак россиян в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки. Еще четыре боя продолжаются.
Авиационным ударам подверглись Екатериновка и Александро-Шультино.
Краматорское направление
Враг ведет четыре штурмовые действия в районах Васюковки, Григорьевки и Часового Яра.
Россияне нанесли авиаудар КАБом по Дружковке.
Новопавловское направление
Оккупанты пять раз пытались прорвать оборону в районе Константинополя. Один бой продолжается.
Купянское направление
Россияне четыре раза атаковали позиции Сил обороны в районах Кондрашовки, Петропавловки и Загрызово. Один бой продолжается.
Лиманское направление
Враг четыре раза пытался прорвать украинскую оборону возле Новосергиевки, Зеленого Гая, Новолюбовки и Ямполовки.
Гуляйпольское направление
Зафиксировано два боестолкновения в районе Чаривного.
Ореховское направление
Противник нанес авиаудар по Омельнику, сбросив семь КАБов.
Приднепровское направление
Россияне сбросили две авиабомбы на Приднепровское.
Харьковское направление
Авиаудары зафиксированы в Золочеве и Ветеринарном.
Россияне также продолжают терроризировать мирных жителей. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали:
- Сумская область: Поповка, Пономаренки, Рясное, Покровка.
- Харьковская область: Клинова-Новоселовка.
- Черниговская область: Гремячка (авиаудар).
"На остальных направлениях без особых изменений", - подытожили в Генштабе.
Напомним
Командир пехотного взвода сообщал, что ВСУ нуждаются в 10 раз больше войск для сдерживания россиян под Покровском.