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На фронте зафиксировали 60 атак оккупантов: горячее всего на Покровском направлении

На фронте зафиксировали 60 атак оккупантов: горячее всего на Покровском направлении

Киев  •  УНН

 • 3640 просмотра

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На фронте зафиксировано 60 боевых столкновений, из которых больше всего - 19 атак на Покровском направлении. Российские войска нанесли многочисленные авиаудары и обстрелы по разным направлениям, включая гражданские объекты.

На фронте зафиксировано 60 боевых столкновений. Больше всего атак - на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН

Покровское направление

Российские захватчики совершили 19 атак, пытаясь потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах Тарасовки, Елизаветовки, Проминя, Лысовки, Котлиного, Молодецкого, Удачного, Надеевки, Алексеевки, Дачного и Шевченко. Силы обороны отбили 17 атак, еще два боя продолжаются.

Под авиационными ударами оказались Покровск, Леонтовичи и Муравка.

Курское направление

С начала суток зафиксировано 12 боестолкновений, из них восемь продолжаются. Противник также нанес восемь авиаударов, сбросив 13 КАБ.

Торецкое направление

Украинские защитники отбили шесть атак россиян в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки. Еще четыре боя продолжаются.

Авиационным ударам подверглись Екатериновка и Александро-Шультино.

Краматорское направление

Враг ведет четыре штурмовые действия в районах Васюковки, Григорьевки и Часового Яра.

Россияне нанесли авиаудар КАБом по Дружковке.

Новопавловское направление

Оккупанты пять раз пытались прорвать оборону в районе Константинополя. Один бой продолжается.

Купянское направление

Россияне четыре раза атаковали позиции Сил обороны в районах Кондрашовки, Петропавловки и Загрызово. Один бой продолжается.

Лиманское направление

Враг четыре раза пытался прорвать украинскую оборону возле Новосергиевки, Зеленого Гая, Новолюбовки и Ямполовки.

Гуляйпольское направление

Зафиксировано два боестолкновения в районе Чаривного.

Ореховское направление

Противник нанес авиаудар по Омельнику, сбросив семь КАБов.

Приднепровское направление

Россияне сбросили две авиабомбы на Приднепровское.

Харьковское направление

Авиаудары зафиксированы в Золочеве и Ветеринарном.

Россияне также продолжают терроризировать мирных жителей. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали:

- Сумская область: Поповка, Пономаренки, Рясное, Покровка.

- Харьковская область: Клинова-Новоселовка.

- Черниговская область: Гремячка (авиаудар).

"На остальных направлениях без особых изменений", - подытожили в Генштабе.

Напомним

Командир пехотного взвода сообщал, что ВСУ нуждаются в 10 раз больше войск для сдерживания россиян под Покровском. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
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