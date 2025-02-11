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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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На фронті зафіксували 60 атак окупантів: найгарячіше на Покровському напрямку

На фронті зафіксували 60 атак окупантів: найгарячіше на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 24366 перегляди

На фронті зафіксовано 60 бойових зіткнень, з яких найбільше - 19 атак на Покровському напрямку. Російські війська завдали численних авіаударів та обстрілів по різних напрямках, включаючи цивільні об'єкти.

На фронті зафіксовано 60 бойових зіткнень. Найбільше атак — на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН

Покровський напрямок

Російські загарбники здійснили 19 атак, намагаючись потіснити українських захисників із займаних позицій у районах Тарасівки, Єлизаветівки, Проміня, Лисівки, Котлиного, Молодецького, Удачного, Надіївки, Олексіївки, Дачного та Шевченка. Сили оборони відбили 17 атак, ще два бої тривають.

Під авіаційними ударами опинилися Покровськ, Леонтовичі та Муравка.

Курський напрямок

З початку доби зафіксовано 12 боєзіткнень, із них вісім тривають. Противник також завдав вісім авіаударів, скинувши 13 КАБ.

Торецький напрямок

Українські захисники відбили шість атак росіян у районах Торецька, Диліївки та Щербинівки. Ще чотири бої тривають.

Авіаційних ударів зазнали Катеринівка та Олександро-Шультине.

Краматорський напрямок

Ворог веде чотири штурмові дії в районах Васюківки, Григорівки та Часового Яру.

Росіяни завдали авіаудару КАБом по Дружківці.

Новопавлівський напрямок

Окупанти п’ять разів намагалися прорвати оборону в районі Костянтинополя. Один бій триває.

Куп’янський напрямок

Росіяни чотири рази атакували позиції Сил оборони в районах Кіндрашівки, Петропавлівки та Загризового. Один бій триває.

Лиманський напрямок

Ворог чотири рази намагався прорвати українську оборону біля Новосергіївки, Зеленого Гаю, Новолюбівки та Ямполівки.

Гуляйпільський напрямок

Зафіксовано два боєзіткнення в районі Чарівного.

Оріхівський напрямок

Противник завдав авіаудару по Омельнику, скинувши сім КАБів.

Придніпровський напрямок

Росіяни скинули дві авіабомби на Придніпровське.

Харківський напрямок

Авіаудари зафіксовано у Золочеві та Ветеринарному.

Росіяни також продовжують тероризувати мирних мешканців. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали:

- Сумська область: Попівка, Пономаренки, Рясне, Покровка.

- Харківська область: Клинова-Новоселівка.

- Чернігівська область: Грем’ячка (авіаудар).

"На решті напрямків без особливих змін", - підсумували у Генштабі.

Нагадаємо

Командир піхотного взводу повідомляв, що ЗСУ потребують в 10 разів більше військ для стримування росіян під Покровськом. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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