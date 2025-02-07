ЗСУ потребують в 10 разів більше військ для стримування росіян під Покровськом - Wall Street Journal

росіяни мають значну кількість живої сили, направляють своїх людей вперед невеликими групами, застосовують БПЛА з оптоволоконними кабелями. Навіть якщо зс рф фіксують щонайменше 7 втрат на кожного пораненого або вбитого українського захисника, тим не менш, для зупинки наступу загарбників, військової сили для України потрібно значно більше.

Про це пише The Wall Street Journal, із посиланням на слова командира піхотного взводу ЗСУ, передає УНН.

Росіяни зазнають щонайменше семи втрат на кожного пораненого або вбитого українського солдата, сказав він, але додав, що Києву знадобиться у 10 разів більше військ тут, щоб повністю зупинити війська Москви. - наголошує 25-річний командир піхотного взводу ЗСУ.

Після прибуття його бригади в район Покровська 80% піхоти були поранені або вбиті і вже не придатні до бою.

Відтоді бригада відступила приблизно на понад десятки км у районі на захід від Покровська. - ідеться у матеріалі Wall Street Journal.

Основні фактори:

Як зазначає видання із посиланням на коментар старшого лейтенанта на позивний Мунін, зс рф ніби мають "необмежену живу силу" і водночас продовжують посилати людей вперед невеликими групами, яким легше прослизнути повз дрони спостереження.

Загарбникам іноді вдається збивати українські безпілотники.

У дощові або туманні дні більшість безпілотників не можуть літати, що дає російським військам шанс здійснювати більші напади з використанням бронетехніки. Коли навесні листя знову вкриє дерева, безпілотникам буде важче помітити російську піхоту.

Важлива деталь: коли російські військові сили помічають українську позицію, вони б’ють по ній усіма видами зброї, які мають, доки українці не будуть змушені відійти.

Генштаб показав оновлену карту бойових дій: понад половина боїв - на двох напрямках

Загалом величезна кількість безпілотників у повітрі змінила характер бойових дій:

Приблизно 70% українських втрат у районі Покровського напрямку походять від ударів безпілотників.

Будь-яка військова машина, яка в'їжджає в місто, оснащена системою радіоелектронних перешкод, але росіяни також використовують безпілотники, які з'єднані з пілотами оптоволоконними кабелями і не можуть бути заглушені. Коли солдати помічають їх, єдина відстрочка — це збити їх. - ідеться у поясненні.

Хоча на відкритих полях безпілотникам відносно легко помітити російських піхотинців, які намагаються наступати, але інша в містах і селах навколо Покровська:

Там де більше будівель, щоб росіяни могли прикриватися від безпілотників, піхота незамінна.

Кілька тижнів тому російські війська увійшли в село на південь від Покровська, спочатку зайнявши один будинок на головній вулиці, потім інший. Щоб належним чином захистити це село, сказав командир взводу, українським силам були б потрібні люди у всіх восьми будинках на вулиці. Але їм цього не вистачило, і три тижні тому довелося відійти з села.

У нас недостатньо підкріплень. Ми просто рухалися назад - зазначив Wall Street Journal представник українських захисників.

Нагадаємо

На різних напрямках відбулося 89 бойових зіткнень, найгарячіше було на Покровському - 28 атак. Противник втратив 148 окупантів, танк, 8 автомобілів та іншу техніку.

Трегубов про ситуацію в районі Покровська: інтенсивність штурмів рф знизилася, але залишається високою