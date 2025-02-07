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ВСУ нуждаются в 10 раз больше войск для сдерживания россиян под Покровском - Wall Street Journal

Киев  •  УНН

 • 8963 просмотра

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Командир пехотного взвода ВСУ сообщает о критической нехватке войск на Покровском направлении. Несмотря на значительные потери россиян, украинским силам не хватает личного состава для эффективной обороны.

россияне имеют значительное количество живой силы, направляют своих людей вперед небольшими группами, применяют БПЛА с оптоволоконными кабелями. Даже если сс рф фиксируют не менее 7 потерь на каждого раненого или убитого украинского защитника, тем не менее, для остановки наступления захватчиков, военной силы для Украины нужно значительно больше.

Об этом пишет The Wall Street Journal, со ссылкой на слова командира пехотного взвода ВСУ, передает УНН.

Россияне понесут по меньшей мере семь потерь на каждого раненого или убитого украинского солдата, сказал он, но добавил, что Киеву понадобится в 10 раз больше войск здесь, чтобы полностью остановить войска Москвы.

- отмечает 25-летний командир пехотного взвода ВСУ. 

По прибытии его бригады в район Покровска 80% пехоты были ранены или убиты и уже не пригодны к бою. 

С тех пор бригада отступила примерно на более десятка км в районе к западу от Покровска.

- говорится в материале Wall Street Journal.

Основные факторы:

Как отмечает издание со ссылкой на комментарий старшего лейтенанта с позывным Мунин, сс рф будто имеют "неограниченную живую силу" и одновременно продолжают посылать людей вперед небольшими группами, которым легче проскользнуть мимо дронов наблюдения.

Захватчикам иногда удается сбивать украинские беспилотники. 

В дождливые или туманные дни большинство беспилотников не могут летать, что дает российским войскам шанс осуществлять более крупные нападения с использованием бронетехники. Когда весной листья снова покроют деревья, беспилотникам будет труднее заметить российскую пехоту.

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Важная деталь: когда российские военные силы замечают украинскую позицию, они бьют по ней всеми видами оружия, которые имеют, пока украинцы не будут вынуждены отойти.

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В общем огромное количество беспилотников в воздухе изменило характер боевых действий: 

Примерно 70% украинских потерь в районе Покровского направления происходят от ударов беспилотников.

Любая военная машина, въезжающая в город, оснащена системой радиоэлектронных помех, но русские также используют беспилотники, которые соединены с пилотами оптоволоконными кабелями и не могут быть заглушены. Когда солдаты замечают их, единственная отсрочка - это сбить их.

- говорится в объяснении. 

Хотя на открытых полях беспилотникам относительно легко заметить российских пехотинцев, которые пытаются наступать, но другая в городах и селах вокруг Покровска:

Там где больше зданий, чтобы россияне могли прикрываться от беспилотников, пехота незаменима.

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Несколько недель назад российские войска вошли в село к югу от Покровска, сначала заняв один дом на главной улице, потом другой. Чтобы должным образом защитить это село, сказал командир взвода, украинским силам были бы нужны люди во всех восьми домах на улице. Но им этого не хватило, и три недели назад пришлось отойти из села.

У нас недостаточно подкреплений. Мы просто двигались назад

- отметил Wall Street Journal представитель украинских защитников.

Напомним,

На разных направлениях произошло 89 боевых столкновений, горячее всего было на Покровском - 28 атак. Противник потерял 148 оккупантов, танк, 8 автомобилей и другую технику.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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