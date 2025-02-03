Трегубов о ситуации в районе Покровска: интенсивность штурмов рф снизилась, но остается высокой

Интенсивность штурмовых действий россиян в районе Покровска Донецкой области несколько снизилась, но остается высокой. Оккупанты по-прежнему пытаются обойти и охватить город с юга и юго-запада.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

В районе Покровска по-прежнему происходят попытки россиян обойти и охватить город с юга и юго-запада. Они забуксовали несколько. Интенсивность их штурмовых действий несколько снизилась, но остается высокой. Они сильно пытаются, просто сопротивление для них стало достаточно сильным и они столкнулись с объективными трудностями - рассказал Трегубов.

Однако он отметил, что у россиян остается амбиция охватить Покровск с запада, перерезать трассы, ведущие к нему и оставить защитников города без снабжения, или хотя бы ограничить это снабжение.

Дополнение

2 января Трегубов заявлял, что есть определенные признаки того, что темп наступления россиян замедляется. Оккупанты увязли в городских боях в Часовом Яру, Торецке.

Также он заявлял, что большое количество россиян брошено на одну единственную задачу - на попытку охватить Покровск.