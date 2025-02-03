Трегубов про ситуацію в районі Покровська: інтенсивність штурмів рф знизилася, але залишається високою

Інтенсивність штурмових дій росіян в районі Покровська на Донеччині дещо знизилася, але залишається високою. Окупанти, як і раніше намагаються обійти та охопити місто з півдня та південного заходу.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

В районі Покровська, як і раніше відбуваються спроби росіян обійти та охопити місто з півдня та південного заходу. Вони забуксували дещо. Інтенсивність їх штурмових дій дещо знизилася, але залишається високою. Вони сильно намагаються, просто опір для них став достатньо сильним й вони зіткнулися з об’єктивними труднощами - розповів Трегубов.

Проте він зазначив, що в росіян залишається амбіція охопити Покровськ із заходу, перерізати траси, які ведуть до нього і залишити оборонців міста без постачання, або хоча обмежити це постачання.

Доповнення

2 січня Трегубов заявляв, що є певні ознаки того, що темп наступу росіян уповільнюється. Окупанти зав’язли в міських боях у Часовому Ярі, Торецьку.

Також він заявляв, що велика кількість росіян кинута на одне єдине завдання – на спробу охопити Покровськ.