Генштаб показав оновлену карту бойових дій: понад половина боїв - на двох напрямках

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Київ • УНН

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За минулу добу на фронті відбувся 101 бій, найбільше на Покровському та Лиманському напрямках. Противник завдав 84 авіаударів, використав 2829 дронів-камікадзе та здійснив понад 5000 обстрілів.

101 бій стався на фронті минулої доби, понад половина - на Покровському та Лиманському напрямках, повідомили у ранковому зведенні 7 лютого у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 101 бойове зіткнення

- повідомили у Генштабі

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 84 авіаційних ударів, застосував чотири ракети та скинув 138 керованих авіаційних бомб, залучив для ураження 2829 дронів-камікадзе. Окрім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, з них 94 - із реактивних систем залпового вогню.

"За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу і техніки та гармату російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку наші війська відбили одну атаку противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Лозова, Нова Кругляківка, Петропавлівка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Зеленого Гаю, Копанок, Новосергіївки, Греківки, Нового, Зеленої Долини, Новолюбівки, Катеринівки, Ямполівки, Тернів та Колодязів.

На Сіверському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Білогорівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районі населеного пункту Часів Яр.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах Диліївки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Новоторецьке, Покровськ, Піщане, Удачне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Котлярівка, Успенівка, Дачне, Андріївка та Шевченко.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили вісім атак на позиції наших військ поблизу Лисівки, Костянтинополя та Роздольного.

На Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили п’ять атак росіян. Крім цього, ворог завдав 47 авіаційних ударів, із застосуванням 76 керованих бомб, а також здійснив 612 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 11 - із реактивних систем залпового вогню", - повідомили у зведенні.

Наші воїни, як вказано, завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

За добу ЗСУ ліквідували 1340 загарбників - Генштаб07.02.25, 07:33 • 103933 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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