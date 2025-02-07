За добу ЗСУ ліквідували 1340 загарбників - Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу окупанти втратили 1340 військових. Також було знищено 10 танків, 18 бронемашин, 32 артилерійські системи та 116 БпЛА.
Терористи втратили 1340 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати окупаційних військ за період з 24.02.22 по 07.02.25:
- Особовий склад: 846 650 (+1340).
- Танки: 9975 (+10).
- Броньовані бойові машини: 20755 (+18).
- Артилерійські системи: 22785 (+32).
- РСЗВ: 1271.
- Засоби ППО: 1056 (+1).
- Літаки: 369.
- Гелікоптери: 331.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 24301 (+116).
- Крилаті ракети: 3054.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 36307 (+96).
- Спеціальна техніка: 3738 (+1).
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