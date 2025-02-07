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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За сутки ВСУ ликвидировали 1340 захватчиков - Генштаб

За сутки ВСУ ликвидировали 1340 захватчиков - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 18154 просмотра

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За минувшие сутки оккупанты потеряли 1340 военных. Также было уничтожено 10 танков, 18 бронемашин, 32 артиллерийские системы и 116 БпЛА.

Террористы потеряли 1340 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери оккупационных войск за период с 24.02.22 по 07.02.25:

- Личный состав: 846 650 (+1340).

- Танки: 9975 (+10).

- Бронированные боевые машины: 20755 (+18).

- Артиллерийские системы: 22785 (+32).

- РСЗВ: 1271.

- Средства ППО: 1056 (+1).

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 331.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 24301 (+116).

- Крылатые ракеты: 3054.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 36307 (+96).

- Специальная техника: 3738 (+1).

Более трети боев - на двух направлениях: Генштаб обновил карту боевых действий06.02.25, 08:29 • 24849 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина

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