За сутки ВСУ ликвидировали 1340 захватчиков - Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки оккупанты потеряли 1340 военных. Также было уничтожено 10 танков, 18 бронемашин, 32 артиллерийские системы и 116 БпЛА.
Террористы потеряли 1340 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери оккупационных войск за период с 24.02.22 по 07.02.25:
- Личный состав: 846 650 (+1340).
- Танки: 9975 (+10).
- Бронированные боевые машины: 20755 (+18).
- Артиллерийские системы: 22785 (+32).
- РСЗВ: 1271.
- Средства ППО: 1056 (+1).
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 331.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 24301 (+116).
- Крылатые ракеты: 3054.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 36307 (+96).
- Специальная техника: 3738 (+1).
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