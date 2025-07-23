На фронте за сутки произошло 124 боевых столкновения, оккупанты несут значительные потери на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток 23 июля на фронте произошло 124 боевых столкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес 47 авиационных ударов, сбросил 70 КАБ.

Кроме того, применил 1174 дронов-камикадзе, совершил 4237 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - доложили в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 12 штурмовых действий оккупантов. Также враг нанес шесть авиационных ударов, применив 13 управляемых авиабомб, и совершил 324 обстрела, пять из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз пытался штурмовать позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка и Двуречная, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Шесть атак отбили украинские защитники на Купянском направлении в районах Степной Новоселовки, Боровской Андреевки, Загрызового, Новоплатоновки. Еще два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении украинские воины остановили 13 атак захватчиков в районах населенных пунктов Грековка, Зеленый Гай, Среднее, Шандриголово, Дроновка, Карповка, Колодязи, Шипиловка и в направлении Дружелюбовки, еще семь боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Северском направлении противник совершил три наступательных действия в районе Григоровки, одно боестолкновение продолжается.

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На Краматорском направлении наши защитники остановили две попытки захватчиков продвинуться вперед в направлении Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты сегодня дважды штурмовали позиции наших защитников в районе Торецка. Силы обороны отбили одну атаку противника, один бой еще продолжается.

На Покровском направлении враг совершил 36 атак. Оккупанты пытались идти вперед вблизи населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Затишок, Лысовка, Мирноград, Зверово, Удачное, Алексеевка, Новоукраинка, Маяк, Новоекономичное, Котлино, Дачное и в направлении Паньковки, Владимировки, Сухецкого. Четыре боевых столкновения до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 120 оккупантов и ранили 91. Обезврежено три автомобиля, три мотоцикла, одну пушку, 12 БпЛА, две антенны управления БпЛА противника. Также значительно поврежден один автомобиль, пять пушек, пять антенн управления БпЛА и два терминала спутниковой связи российских оккупантов - говорится в сводке.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили девять атак оккупантов вблизи населенных пунктов Запорожье, Звезда, Поддубное, Александроград, Шевченко, Малеевка, Воскресенка и Вольное Поле, еще три боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Малой Токмачке.

На Приднепровском направлении восемь попыток противника продвинуться вперед на позиции украинских подразделений потерпели неудачу.

На Гуляйпольском и Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

Напомним

За сутки 22 июля российские войска потеряли 970 солдат, 3 танка и 42 артиллерийские системы.

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