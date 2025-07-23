На фронті за добу відбулося 124 бойових зіткнення, окупанти несуть значні втрати на Покровському напрямку - Генштаб

З початку доби 23 липня на фронті відбулося 124 бойових зіткнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що противник завдав 47 авіаційних ударів, скинув 70 КАБ.

Крім того, застосував 1174 дронів-камікадзе, здійснив 4237 обстріли населених пунктів та позицій наших військ - доповіли у Генштабі.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 12 штурмових дій окупантів. Також ворог завдав шість авіаційних ударів, застосувавши 13 керованих авіабомб, та здійснив 324 обстріли, п’ять із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів намагався штурмувати позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Дворічна, три боєзіткнення тривають дотепер.

Шість атак відбили українські захисники на Куп’янському напрямку у районах Степової Новоселівки, Борівської Андріївки, Загризового, Новоплатонівки. Ще два боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 13 атак загарбників у районах населених пунктів Греківка, Зелений Гай, Середнє, Шандриголове, Дронівка, Карпівка, Колодязі, Шипилівка та в напрямку Дружелюбівки, ще сім боєзіткнень досі тривають.

На Сіверському напрямку противник здійснив три наступальні дії в районі Григорівки, одне боєзіткнення триває.

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На Краматорському напрямку наші захисники зупинили дві спроби загарбників просунутися вперед в напрямку Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні двічі штурмували позиції наших оборонців в районі Торецька. Сили оборони відбили одну атаку противника, один бій ще триває.

На Покровському напрямку ворог здійснив 36 атак. Окупанти намагались йти вперед поблизу населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Затишок, Лисівка, Мирноград, Звірове, Удачне, Олексіївка, Новоукраїнка, Маяк, Новоекономічне, Котлине, Дачне та в напрямку Паньківки, Володимирівки, Сухецького. Чотири бойових зіткнення досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 120 окупантів та поранили 91. Знешкоджено три автомобілі, три мотоцикли, одну гармату, 12 БпЛА, дві антени управління БпЛА противника. Також значно пошкоджено один автомобіль, п’ять гармат, п’ять антен управління БпЛА та два термінали супутникового зв’язку російських окупантів - йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили дев’ять атак окупантів поблизу населених пунктів Запоріжжя, Зірка, Піддубне, Олександроград, Шевченко, Маліївка, Воскресенка та Вільне Поле, ще три боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Малій Токмачці.

На Придніпровському напрямку вісім спроб противника просунутись вперед на позиції українських підрозділів зазнали невдачі.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Нагадаємо

За добу 22 липня російські війська втратили 970 солдатів, 3 танки та 42 артилерійські системи.

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