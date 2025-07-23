Втрати ворога за добу: майже тисяча солдатів, 3 танки, 42 артсистеми

$41.820.07
48.790.18
ukenru
50 днів Трампа для рф: термін не є фіксованим - Держдеп
05:05 • 1726 перегляди
50 днів Трампа для рф: термін не є фіксованим - Держдеп
22 липня, 22:51 • 11103 перегляди
Антикорупційну інфраструктуру України необхідно очистити від російських впливів - Зеленський
22 липня, 18:15 • 33995 перегляди
Помер легендарний рок-музикант Оззі Осборн
Ексклюзив
22 липня, 15:21 • 81073 перегляди
Нова обкладинка TIME Kidnapping привернула увагу всього світу до болю України - Олена Сосєдка
Ексклюзив
22 липня, 14:31 • 89952 перегляди
Кримінальна справа вдарить по репутації АРМА: експерт наголошує, що аудит роботи агентства потрібен був “ще вчора”
Ексклюзив
22 липня, 14:10 • 88311 перегляди
Експерт: НАБУ перетворилась на філію фсб. Ухвалений законопроєкт дає можливість це виправити
22 липня, 12:59 • 72969 перегляди
У трьох областях України зафіксовано спалахи гострих кишкових інфекцій, 70 людей захворіли
22 липня, 12:27 • 72481 перегляди
росіяни атакували об'єкти газовидобутку "Нафтогазу", є руйнування
Ексклюзив
22 липня, 12:17 • 52792 перегляди
Ми повернули українську правосуб’єктність - нардеп про ухвалений закон, що регулює діяльність НАБУ та САП
22 липня, 11:15 • 39591 перегляди
Трамп виводить США з ЮНЕСКО - NY Post
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4.6м/с
74%
745мм
Популярнi новини
В Україні розбився винищувач Mirage-2000, пілот катапультувався22 липня, 19:54 • 17101 перегляди
Генпрокурор пояснив зацікавленість правоохоронців працівниками НАБУ, які скоїли ДТП: всі рівні перед законом22 липня, 20:07 • 16107 перегляди
“Обіцяв всіх “порішить”: Малюк розповів про затримання детектива НАБУ Магамедрасулова22 липня, 20:19 • 43996 перегляди
Зеленський підписав закон, що регулює діяльність НАБУ та САП22 липня, 20:25 • 37029 перегляди
Financial Times: Війна в Україні визначить майбутнє всього світу03:12 • 10160 перегляди
Публікації
Знак зодіаку Лев: характеристика найяскравішого вогняного знаку05:00 • 4646 перегляди
Правки до Defence City: шанс на відновлення критично необхідної підтримки української авіації22 липня, 10:46 • 118801 перегляди
Ще один "впливовий": після Христенка правоохоронці мають звернути увагу на нардепа Кузьміних22 липня, 07:18 • 167902 перегляди
Підтримка під час війни: як держава видає гранти та реструктуризує борги бізнесу22 липня, 06:46 • 163905 перегляди
“Хамрун Спартанс” – “Динамо”: кияни стартують у Лізі чемпіонів 22 липня, 06:19 • 158808 перегляди
Актуальнi люди
Руслан Кравченко
Володимир Зеленський
Василь Малюк
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Крим
Філіппіни
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 57174 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 183949 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 275694 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 286994 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 280504 перегляди
Актуальне
Dassault Mirage 2000
Financial Times
Truth Social
Facebook
Airbus A320 серії

Втрати ворога за добу: майже тисяча солдатів, 3 танки, 42 артсистеми

Київ • УНН

 • 2732 перегляди

За добу 22 липня російські війська втратили 970 солдатів, 3 танки та 42 артилерійські системи. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.25 становлять 1045220 осіб.

Втрати ворога за добу: майже тисяча солдатів, 3 танки, 42 артсистеми

За добу 22 липня російські війська втратили на війні з Україною 970 солдатів, 3 танки та 42 артсистеми. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1045220 (+970) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11041 (+3)
      • бойових броньованих машин ‒ 23037 (+2)
        • артилерійських систем ‒ 30722 (+42)
          • РСЗВ ‒ 1446 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1199 (0)
              • літаків ‒ 421 (0)
                • гелікоптерів ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 47552 (+115)
                    • крилаті ракети ‒ 3533 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 56041 (+88)
                            • спеціальна техніка ‒ 3935 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Міністр оборони Денис Шмигаль та перший віцепрем'єр-міністр - голова Мінцифри Михайло Федоров обговорили масштабування "антишахедних" рішень та дерегуляцію передачі й списання дронів: "створимо нові продукти, що допоможуть зупинити ворога".

                              Financial Times: Війна в Україні визначить майбутнє всього світу23.07.25, 06:12 • 10733 перегляди

                              Вадим Хлюдзинський

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Україна
                              Tesla
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              .
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              S&P 500
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              ,
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              Brent Oil
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              .
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              Gold
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              ,
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              Gas TTF
                              $
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              .
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9
                              0
                              0
                              1
                              2
                              3
                              4
                              5
                              6
                              7
                              8
                              9