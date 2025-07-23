Потери врага за сутки: почти тысяча солдат, 3 танка, 42 артсистемы
Киев • УНН
За сутки 22 июля российские войска потеряли 970 солдат, 3 танка и 42 артиллерийские системы. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.07.25 составляют 1045220 человек.
За сутки 22 июля российские войска потеряли на войне с Украиной 970 солдат, 3 танка и 42 артсистемы. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.07.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1045220 (+970) человек ликвидировано
- танков ‒ 11041 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 23037 (+2)
- артиллерийских систем ‒ 30722 (+42)
- РСЗО ‒ 1446 (+1)
- средства ПВО ‒ 1199 (0)
- самолетов ‒ 421 (0)
- вертолетов ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 47552 (+115)
- крылатые ракеты ‒ 3533 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 56041 (+88)
- специальная техника ‒ 3935 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Министр обороны Денис Шмыгаль и первый вице-премьер-министр - глава Минцифры Михаил Федоров обсудили масштабирование "антишахедных" решений и дерегуляцию передачи и списания дронов: "создадим новые продукты, которые помогут остановить врага".
Financial Times: Война в Украине определит будущее всего мира23.07.25, 06:12 • 8328 просмотров