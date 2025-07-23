Потери врага за сутки: почти тысяча солдат, 3 танка, 42 артсистемы

За сутки 22 июля российские войска потеряли на войне с Украиной 970 солдат, 3 танка и 42 артсистемы. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1045220 (+970) человек ликвидировано

танков ‒ 11041 (+3)

боевых бронированных машин ‒ 23037 (+2)

артиллерийских систем ‒ 30722 (+42)

РСЗО ‒ 1446 (+1)

средства ПВО ‒ 1199 (0)

самолетов ‒ 421 (0)

вертолетов ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 47552 (+115)

крылатые ракеты ‒ 3533 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 56041 (+88)

специальная техника ‒ 3935 (0)

Данные уточняются.

Напомним

Министр обороны Денис Шмыгаль и первый вице-премьер-министр - глава Минцифры Михаил Федоров обсудили масштабирование "антишахедных" решений и дерегуляцию передачи и списания дронов: "создадим новые продукты, которые помогут остановить врага".

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