публикации
Эксклюзивы
На фронте произошло 80 боевых столкновений, на Покровском направлении 22 попытки наступления – Генштаб

Киев • УНН

 • 1088 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 80 боевых столкновений. Российские захватчики совершили 22 попытки потеснить украинских защитников на Покровском направлении.

На фронте произошло 80 боевых столкновений, на Покровском направлении 22 попытки наступления – Генштаб

С начала этих суток на фронте произошло 80 боевых столкновений. На Покровском направлении российские захватчики совершили 22 попытки потеснить украинских защитников, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло два боевых столкновения с вражескими войсками. Кроме того, враг нанес шесть авиаударов, сбросил 14 управляемых авиабомб, а также совершил сто обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых один — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили семь атак противника вблизи Волчанска и в направлении населенных пунктов Обуховка, Колодязное. Еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении российские оккупанты шесть раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка и в направлении Купянска. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила девять атак в сторону позиций украинских подразделений вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Торское, Шандриголово и Дробышево, а также в направлении населенного пункта Коровий Яр. Два боевых столкновения продолжаются.

Одну вражескую атаку отбили Силы обороны на Славянском направлении. Агрессор проявлял активность в районах Дроновки и Ямполя. Еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Враг потерял 29 тысяч военных за сентябрь: Сырский о срыве весенне-летней наступательной кампании рф17.10.25, 08:53 • 28547 просмотров

На Краматорском направлении сегодня противник не проводил наступательных действий.

На Константиновском направлении враг совершил семь штурмовых действий в районах Щербиновки, Русиного Яра и в направлении населенного пункта Бересток. Одно боевое столкновение продолжается.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 22 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Лысовка, Зверово, Котлино, Удачное, Филиа и в направлении Новопавловки и Покровска. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 20 атак противника. Бои продолжаются в двух локациях.

На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в направлении Орестополя и районах населенных пунктов Александроград, Январское, Новониколаевка, Новогригоровка, Веселое, Малиновка. Силы обороны отбили девять вражеских штурмов, еще четыре боевых столкновения до сих пор продолжаются.

С начала суток на Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении враг наступал в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении враг один раз тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

Потери врага: армия РФ недосчиталась 730 солдат и более полутысячи БпЛА за сутки17.10.25, 07:45 • 10257 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Купянск