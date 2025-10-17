На фронте произошло 80 боевых столкновений, на Покровском направлении 22 попытки наступления – Генштаб
С начала суток на фронте зафиксировано 80 боевых столкновений. Российские захватчики совершили 22 попытки потеснить украинских защитников на Покровском направлении.
С начала этих суток на фронте произошло 80 боевых столкновений. На Покровском направлении российские захватчики совершили 22 попытки потеснить украинских защитников, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
На Северно-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло два боевых столкновения с вражескими войсками. Кроме того, враг нанес шесть авиаударов, сбросил 14 управляемых авиабомб, а также совершил сто обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых один — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили семь атак противника вблизи Волчанска и в направлении населенных пунктов Обуховка, Колодязное. Еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Купянском направлении российские оккупанты шесть раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка и в направлении Купянска. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила девять атак в сторону позиций украинских подразделений вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Торское, Шандриголово и Дробышево, а также в направлении населенного пункта Коровий Яр. Два боевых столкновения продолжаются.
Одну вражескую атаку отбили Силы обороны на Славянском направлении. Агрессор проявлял активность в районах Дроновки и Ямполя. Еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Краматорском направлении сегодня противник не проводил наступательных действий.
На Константиновском направлении враг совершил семь штурмовых действий в районах Щербиновки, Русиного Яра и в направлении населенного пункта Бересток. Одно боевое столкновение продолжается.
На Покровском направлении российские захватчики совершили 22 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Лысовка, Зверово, Котлино, Удачное, Филиа и в направлении Новопавловки и Покровска. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 20 атак противника. Бои продолжаются в двух локациях.
На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в направлении Орестополя и районах населенных пунктов Александроград, Январское, Новониколаевка, Новогригоровка, Веселое, Малиновка. Силы обороны отбили девять вражеских штурмов, еще четыре боевых столкновения до сих пор продолжаются.
С начала суток на Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Ореховском направлении враг наступал в районе населенного пункта Каменское.
На Приднепровском направлении враг один раз тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.
