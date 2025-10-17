На фронті відбулося 80 бойових зіткнень, на Покровському напрямку 22 спроби наступу - Генштаб

З початку цієї доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 22 спроби потіснити українських захисників, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося два бойові зіткнення з ворожими військами. Крім того, ворог завдав шість авіаударів, скинув 14 керованих авіабомб, а також здійснив сто обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких один — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника поблизу Вовчанська та в напрямку населених пунктів Обухівка, Колодязне. Ще три бойові зіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку російські окупанти шість разів намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Піщане, Петропавлівка та в напрямку Куп’янська. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дев’ять атак у бік позицій українських підрозділів поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Торське, Шандриголове й Дробишеве, а також у напрямку населеного пункту Коровій Яр. Два бойові зіткнення тривають.

Одну ворожу атаку відбили Сили оборони на Слов’янському напрямку. Агресор проявляв активність у районах Дронівки та Ямполя. Ще три бойові зіткнення точаться дотепер.

Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф

На Краматорському напрямку сьогодні противник не проводив наступальних дій.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив сім штурмових дій у районах Щербинівки, Русиного Яру та в напрямку населеного пункту Бересток. Одне бойове зіткнення триває.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 22 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Філія та в напрямку Новопавлівки й Покровська. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 20 атак противника. Бої тривають у двох локаціях.

На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у напрямку Орестополя та районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Новомиколаївка, Новогригорівка, Веселе, Малинівка. Сили оборони відбили дев’ять ворожих штурмів, ще чотири бойові зіткнення досі тривають.

З початку доби на Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку ворог наступав у районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог один раз марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

Втрати ворога: армія рф недорахувалася 730 солдатів та понад півтисячі БпЛА за добу