14:20 • 1758 перегляди
Профільний комітет рекомендував проєкт Бюджету-2026 до першого читання: розгляд очікують 21-22 жовтня
Ексклюзив
13:38 • 6328 перегляди
У комітеті ВР з нацбезпеки оцінили рівень мобілізації в УкраїніVideo
Ексклюзив
11:59 • 11066 перегляди
Олена Сосєдка: Ми вчилися на практиці, а вони у TikTok. Чому діти знають про гроші більше, ніж ми в їхньому віці?
11:57 • 10726 перегляди
Угорщина повинна виконати ордер МКС на арешт путіна - МЗС Німеччини
11:03 • 13817 перегляди
Активний циклон принесе дощі і похолодання в Україну: прогноз погоди до кінця тижня
Ексклюзив
17 жовтня, 08:14 • 20245 перегляди
На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 45828 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
17 жовтня, 05:53 • 28582 перегляди
Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф
16 жовтня, 21:15 • 59097 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 61543 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

На фронті відбулося 80 бойових зіткнень, на Покровському напрямку 22 спроби наступу - Генштаб

Київ • УНН

 • 1126 перегляди

З початку доби на фронті зафіксовано 80 бойових зіткнень. Російські загарбники здійснили 22 спроби потіснити українських захисників на Покровському напрямку.

На фронті відбулося 80 бойових зіткнень, на Покровському напрямку 22 спроби наступу - Генштаб

З початку цієї доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 22 спроби потіснити українських захисників, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося два бойові зіткнення з ворожими військами. Крім того, ворог завдав шість авіаударів, скинув 14 керованих авіабомб, а також здійснив сто обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких один — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника поблизу Вовчанська та в напрямку населених пунктів Обухівка, Колодязне. Ще три бойові зіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку російські окупанти шість разів намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Піщане, Петропавлівка та в напрямку Куп’янська. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дев’ять атак у бік позицій українських підрозділів поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Торське, Шандриголове й Дробишеве, а також у напрямку населеного пункту Коровій Яр. Два бойові зіткнення тривають.

Одну ворожу атаку відбили Сили оборони на Слов’янському напрямку. Агресор проявляв активність у районах Дронівки та Ямполя. Ще три бойові зіткнення точаться дотепер.

Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф17.10.25, 08:53 • 28582 перегляди

На Краматорському напрямку сьогодні противник не проводив наступальних дій.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив сім штурмових дій у районах Щербинівки, Русиного Яру та в напрямку населеного пункту Бересток. Одне бойове зіткнення триває.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 22 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Філія та в напрямку Новопавлівки й Покровська. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 20 атак противника. Бої тривають у двох локаціях.

На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у напрямку Орестополя та районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Новомиколаївка, Новогригорівка, Веселе, Малинівка. Сили оборони відбили дев’ять ворожих штурмів, ще чотири бойові зіткнення досі тривають.

З початку доби на Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку ворог наступав у районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог один раз марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

Втрати ворога: армія рф недорахувалася 730 солдатів та понад півтисячі БпЛА за добу17.10.25, 07:45 • 10464 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Воєнний стан
Сутички
