11:49 • 7382 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
11:48 • 11955 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
11:19 • 8362 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
09:22 • 17555 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
09:16 • 29162 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
3 февраля, 08:20 • 29266 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
3 февраля, 07:02 • 27197 просмотра
россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
3 февраля, 05:28 • 28854 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 34068 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 43465 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
публикации
Эксклюзивы
На фронте произошло 50 боевых столкновений, враг активно атакует Покровское и Гуляйпольское направления

Киев • УНН

 • 6 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 50 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, совершив 23 и 11 атак соответственно.

На фронте произошло 50 боевых столкновений, враг активно атакует Покровское и Гуляйпольское направления

С начала суток на фронте произошло 50 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности Сергеевское и Лесковщина Черниговской области; Бессаловка, Рогозное, Волфино, Кучеровка, Середина Буда, Будки, Шалыгино, Искрисковщина, Ходино, Новасиловка Сумской области 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил  52 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе два – из реактивных систем залпового огня, и один авиаудар.

На Южно-Слобожанском направлении противник три раза атаковал в районах населенных пунктов Прилепка и Марьино. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Куриловки и Новоосинового. Всего на данном направлении зафиксировано три боестолкновения, три из которых сейчас продолжаются.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали две атаки захватчиков, в районе Заречного и в сторону Дробышево. 

На Славянском направлении россияне три раза пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Закитного, Свято-Покровского и в районе Дроновки. Два боестолкновения на данный момент продолжаются.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики совершили три наступательных действия вблизи населенных пунктов Щербиновка и Плещеевка. Одна атака до сих пор продолжается.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 23 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Новый Донбасс, Покровск, Светлое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка и в сторону Ивановки, Анновки и Родинского. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 18 атак.

На Александровском направлении агрессор атаковал один раз, в районе Андреевки-Клевцового.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали 11 атак оккупантов, в районе Гуляйполя, Нового Поля, Зеленого, Святопетровки и в сторону Мирного. Четыре боестолкновения еще продолжаются.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе Приморского.  

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили одну вражескую атаку.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Антонина Туманова

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Сумская область
Черниговская область