На фронте произошло 50 боевых столкновений, враг активно атакует Покровское и Гуляйпольское направления

С начала суток на фронте произошло 50 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности Сергеевское и Лесковщина Черниговской области; Бессаловка, Рогозное, Волфино, Кучеровка, Середина Буда, Будки, Шалыгино, Искрисковщина, Ходино, Новасиловка Сумской области - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 52 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе два – из реактивных систем залпового огня, и один авиаудар.

На Южно-Слобожанском направлении противник три раза атаковал в районах населенных пунктов Прилепка и Марьино. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Куриловки и Новоосинового. Всего на данном направлении зафиксировано три боестолкновения, три из которых сейчас продолжаются.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали две атаки захватчиков, в районе Заречного и в сторону Дробышево.

На Славянском направлении россияне три раза пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Закитного, Свято-Покровского и в районе Дроновки. Два боестолкновения на данный момент продолжаются.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики совершили три наступательных действия вблизи населенных пунктов Щербиновка и Плещеевка. Одна атака до сих пор продолжается.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 23 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Новый Донбасс, Покровск, Светлое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка и в сторону Ивановки, Анновки и Родинского. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 18 атак.

На Александровском направлении агрессор атаковал один раз, в районе Андреевки-Клевцового.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали 11 атак оккупантов, в районе Гуляйполя, Нового Поля, Зеленого, Святопетровки и в сторону Мирного. Четыре боестолкновения еще продолжаются.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе Приморского.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили одну вражескую атаку.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.