11:49 • 7426 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
11:48 • 12020 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
11:19 • 8452 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
09:22 • 17602 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
09:16 • 29199 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
3 лютого, 08:20 • 29282 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
3 лютого, 07:02 • 27210 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
3 лютого, 05:28 • 28858 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 34072 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 43471 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
На фронті відбулося 50 бойових зіткнень, ворог активно атакує Покровський та Гуляйпільський напрямки

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Від початку доби на фронті зафіксовано 50 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках, здійснивши 23 та 11 атак відповідно.

На фронті відбулося 50 бойових зіткнень, ворог активно атакує Покровський та Гуляйпільський напрямки

Від початку доби на фронті відбулося 50 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, зокрема Сергіївське та Лісківщина Чернігівської області; Безсалівка, Рогізне, Волфине, Кучерівка, Середина Буда, Будки, Шалигине, Іскрисківщина, Ходино, Новасилівка Сумської області 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив  52 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню, та один авіаудар.

На Південно-Слобожанському напрямку противник три рази атакував у районах населених пунктів Приліпка і Мар’їне. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати у бік Курилівки та Новоосинового. Загалом на даному напрямку зафіксовано три боєзіткнення, три з яких наразі тривають.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали дві атаки загарбників, в районі Зарічного та у бік Дробишевого. 

На Слов’янському напрямку росіяни три рази намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Закітного, Свято-Покровського та в районі Дронівки. Два боєзіткнення на цей час тривають.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили три наступальні дій поблизу населених пунктів Щербинівка та Плещіївка. Одна атака досі продовжується.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 23 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Новий Донбас, Покровськ, Світле, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка та у бік Іванівки, Ганнівки й Родинського. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 18 атак.

На Олександрівському напрямку агресор атакував один раз, у районі Андріївки-Клевцового.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали 11 атак окупантів, у районі Гуляйполя, Нового Поля, Зеленого, Святопетрівки та у бік Мирного. Чотири боєзіткнення ще триває.

На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників у районі Приморського.  

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Сумська область
Чернігівська область