На фронті відбулося 50 бойових зіткнень, ворог активно атакує Покровський та Гуляйпільський напрямки

Від початку доби на фронті відбулося 50 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, зокрема Сергіївське та Лісківщина Чернігівської області; Безсалівка, Рогізне, Волфине, Кучерівка, Середина Буда, Будки, Шалигине, Іскрисківщина, Ходино, Новасилівка Сумської області - йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 52 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню, та один авіаудар.

На Південно-Слобожанському напрямку противник три рази атакував у районах населених пунктів Приліпка і Мар’їне. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати у бік Курилівки та Новоосинового. Загалом на даному напрямку зафіксовано три боєзіткнення, три з яких наразі тривають.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали дві атаки загарбників, в районі Зарічного та у бік Дробишевого.

На Слов’янському напрямку росіяни три рази намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Закітного, Свято-Покровського та в районі Дронівки. Два боєзіткнення на цей час тривають.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили три наступальні дій поблизу населених пунктів Щербинівка та Плещіївка. Одна атака досі продовжується.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 23 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Новий Донбас, Покровськ, Світле, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка та у бік Іванівки, Ганнівки й Родинського. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 18 атак.

На Олександрівському напрямку агресор атакував один раз, у районі Андріївки-Клевцового.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали 11 атак окупантів, у районі Гуляйполя, Нового Поля, Зеленого, Святопетрівки та у бік Мирного. Чотири боєзіткнення ще триває.

На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників у районі Приморського.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували у Генштабі.