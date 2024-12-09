На фронте произошло 151 боевое столкновение: враг интенсивно атакует на Покровском направлении - Генштаб

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала.С начала суток произошло 151 боевое столкновение. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22.00 09.12.2024, передает УНН.

Противник нанес 34 авиационных удара, сбросив при этом 54 КАБ, применил 681 дрон-камикадзе, совершил почти 4000 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, - говорится в сообщении.



На Харьковском направлении Российские террористы пять раз безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районе глубокого и Волчанска.

Потери оккупационных войск за сегодня составили 54 оккупанта убитыми и ранеными. Украинские подразделения уничтожили два автомобиля и 16 БПЛА противника, также повредили две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Семь раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах Лозовой и Загрызового, два боестолкновения до сих пор продолжаются. Авиационным ударам КАБами подверглись населенные пункты Ковшаровка, Кругляковка и Лозовая.

Четырнадцать атак врага отбили украинские воины вблизи Грековки, Зеленой Рощи, надежды, Макеевки, Торского и Ямполовки на Лиманском направлении.

На Северском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиационные удары по Федоровке, Кузьминовке и Северску.

На Краматорском направлении завершились неудачей две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи временного Яра и Орехово-Васильевки. Вражеская авиация ударила по Дружковке.

На турецком направлении оккупанты сегодня восемь раз штурмовали позиции наших защитников в районах Торецка, Щербиновки и Нелиповки. Силы обороны стойко сдерживают натиск, два боестолкновения продолжаются.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня враг совершил 51 наступательное действие. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Млечного и Шевченко. Наши защитники мужественно держат рубежи, отбили 46 вражеских атак, пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 139 и ранили 218 оккупантов. Уничтожено 11 единиц автомобильной техники, также повреждена артиллерийская система.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 37 боевых столкновений. Террористы, при поддержке авиации, пытались продвинуться в районах Солнцовки, старых Терновников, Зари, Дальнего, Дачного и Курахового.

На Времовском направлении противник в течение дня совершил 27 атак в направлении Константинополя, Новоселки и вблизи Сухих можжевельников, Сторожевого, Нескучного и Благодатного. До сих пор идет шесть боев.

На Приднепровском направлении три вражеских штурма потерпели неудачу.

На Курщине украинские защитники отбили десять атак захватчиков, в настоящее время одно боестолкновение продолжается. Враг за день нанес 22 авиационных удара по своей территории, сбросив при этом 36 управляемых авиабомб.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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