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Мерц о Taurus: Украина должна получить возможность бить по военным базам рф

Мерц о Taurus: Украина должна получить возможность бить по военным базам рф

Киев  •  УНН

 • 8815 просмотра

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Кандидат в канцлеры Германии от ХДС подтвердил неизменность позиции по передаче Украине ракет Taurus. Мерц отметил право Украины наносить удары по военным объектам рф.

Лидер Христианско-демократического союза Германии (ХДС), кандидат  в канцлеры Фридрих Мерц заявил, что его позиция в отношении Taurus не изменилась и Украине должна иметь возможность бить вглубь россии по военным объектам. Об этом он сказал журналистам по итогам встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

"Зеленский знает нашу позицию относительно Taurus, она не изменилась ... мы должны делать все, чтобы Украина была в состоянии осуществлять свое право на самооборону и сделать все для скорейшего завершения войны. Со сменой власти в США  возможно будет новая ситуация и к этому мы должны быть подготовлены. То есть мы должны обдумывать все возможные варианты", - сказал Мерц.

Он отметил, что в  Германии есть довольно спорная дискуссия о том, какое вооружение можно давать.

"США, Франция уже имеет другую позицию. Моя позиция четкая, нашей фракции. Мы хотим вашим Вооруженным Силам предоставить возможность достичь военных баз (рф-ред.), не гражданское население, не инфраструктуру, но, чтобы вы могли достичь именно те цели из которых ведется война против вашей страны. Ограничением дальности вооружения мы вас заставляем воевать с одной рукой за спиной", - отметил Мерц

Дополнение

Кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Фридрих Мерц прибыл в Киев.

Ранее Мерц в отличие от действующего канцлера не исключал предоставления ВСУ дальнобойных ракет TAURUS.

Оппозиционный блок ХДС/ХСС, который выдвигает Мерса своим кандидатом в канцлеры Германии, лидирует в опросах накануне досрочных выборов в Бундестаг, которые состоятся в феврале следующего года.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
fridrikh-mertsФридрих Мерц
frantsiyaФранция
germaniyaГермания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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