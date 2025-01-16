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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте произошло 131 боевое столкновение, самое горячее на Покровском и Курском направлениях- Генштаб

На фронте произошло 131 боевое столкновение, самое горячее на Покровском и Курском направлениях- Генштаб

Киев  •  УНН

 • 1822 просмотра

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За сутки произошло 131 боевое столкновение, больше всего на Покровском и Курском направлениях. Враг нанес 30 авиаударов и совершил более 4300 обстрелов, потеряв 300 военных на Покровском направлении.

Всего с начала этих суток произошло 131 боевое столкновение. Наибольшее количество боев произошло на Покровском и Курском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в своей сводке по состоянию на 22:00 16.01.2025, пишет УНН.

Российские террористы нанесли один ракетный и 30 авиационных ударов, привлекая одну ракету и сбросив 47 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, врагом привлек 882 дроны-камикадзе и совершил более 4300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам,

- говорится в сообщении.

Сегодня на Харьковском направлении враг активных действий не проводил.

На Купянском направлении агрессор атаковал вблизи Петропавловки, Голубовки, Двуречной, Загрызово и Песчаного. Пять боевых столкновений завершены, одна вражеская атака продолжается до сих пор. 

На Лиманском направлении российские захватчики штурмовали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Копанки, Новосергиевка, Грековка, Зеленый Гай, Макеевка, Торское, Новоплатоновка, Терны и Заречное. Украинские защитники остановили 11 вражеских атак, два боевых столкновения до сих пор продолжаются. 

Северское направление: враг пять раз штурмовал наши позиции вблизи Верхнекаменского и Белогоровки, в настоящее время идет одно боестолкновение вблизи Ивано-Дарьевки. 

На Краматорском направлении оккупанты атаковали семь раз в районах Приволья, Белой Горы, Григорьевки и Часового Яра, все попытки захватчиков продвинуться вперед пресечены украинскими воинами. 

На Торецком направлении враг совершил 12 штурмовых действий. Захватчики штурмовали позиции украинских подразделений возле Крымского, Леонидовки, Торецка и Щербиновки. 

Покровское направление: с начала этих суток противник 47 раз атаковал в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новый Труд, Покровск, Шевченко, Зверево, Котлино, Успеновка, Удачное, Славянка, Петропавловка, Андреевка, Улаклы, Курахово, Дачное и Янтарное. Девять боевых столкновений до сих пор продолжаются. 

По имеющимся в настоящее время данным, потери врага, на данном направлении, за сегодня составили 300 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожено четыре автомобиля, кроме того, существенно повреждены вражеский танк, миномет и один автомобиль противника,

- информирует Генштаб.

На Новопавловском направлении захватчики атаковали десять раз вблизи Константинополя, Великой Новоселки и Временки. Пять атак оккупантов уже отбиты. Бои продолжаются. Враг нанес авиационные удары управляемыми бомбами по районам населенных пунктов Новополь и Константинополь.

На Гуляйпольском направлении наши войска отбили две атаки противника вблизи Новоселки и Темировки, противник успеха не имел. 

На Ореховском направлении противник без успеха атаковал населенный пункт Новоданиловка. 

На Приднепровском направлении Силами обороны Украины было остановлено четыре штурма противника.

На Курском направлении наши защитники отбили 13 вражеских атак, еще шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор. 

На других направлениях фронта существенных изменений не произошло. 

рф демонстрирует, что готова воевать в течение всего 2025 года - руководитель ЦПД16.01.25, 17:55 • 24771 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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