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На фронті відбулося 131 бойове зіткнення, найгарячіше на Покровському та Курському напрямках- Генштаб

На фронті відбулося 131 бойове зіткнення, найгарячіше на Покровському та Курському напрямках- Генштаб

Київ • УНН

 • 32513 перегляди

За добу відбулося 131 бойове зіткнення, найбільше на Покровському та Курському напрямках. Ворог завдав 30 авіаударів та здійснив понад 4300 обстрілів, втративши 300 військових на Покровському напрямку.

Загалом від початку цієї доби відбулося 131 бойове зіткнення. Найбільша кількість боїв відбулася Покровському та Курському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 22:00 16.01.2025, пише УНН.

Російські терористи завдали одного ракетного та 30 авіаційних ударів, залучивши одну ракету та скинувши 47 керованих авіаційних бомб. Крім цього, ворогом залучив 882 дрони-камікадзе та здійснив понад 4300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах,

- йдеться у повідомленні.

Сьогодні на Харківському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Куп’янському напрямку агресор атакував поблизу Петропавлівки, Голубівки, Дворічної, Загризового та Піщаного. П’ять бойових зіткнень завершено, одна ворожа атака триває до цього часу. 

На Лиманському напрямку російські загарбники штурмували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Копанки, Новосергіївка, Греківка, Зелений Гай, Макіївка, Торське, Новоплатонівка, Терни та Зарічне. Українські захисники зупинили 11 ворожих атак, два бойових зіткнення досі тривають. 

Сіверський напрямок: ворог п’ять разів штурмував наші позиції поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки, на даний час точиться одне бойове зіткнення поблизу Івано-Дар’ївки. 

На Краматорському напрямку окупанти атакували сім разів в районах Привілля, Білої Гори, Григорівки та Часового Яру, всі спроби загарбників просунутися вперед припинені українськими воїнами. 

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 штурмових дій. Загарбники штурмували позиції українських підрозділів біля Кримського, Леонідівки, Торецька та Щербинівки. 

Покровський напрямок: від початку цієї доби противник 47 разів атакував у районах населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новий Труд, Покровськ, Шевченко, Звірове, Котлине, Успенівка, Удачне, Слов’янка, Петропавлівка, Андріївка, Улакли, Курахове, Дачне та Янтарне. Дев’ять бойових зіткнень досі тривають. 

За наявними на цей час даними, втрати ворога, на даному напрямку, за сьогодні склали 300 військовослужбовців вбитими та пораненими, знищено чотири автомобілі, крім того, суттєво пошкоджено ворожий танк, міномет та один автомобіль противника,

- інформує Генштаб.

На Новопавлівському напрямку загарбники атакували десять разів поблизу Костянтинополя, Великої Новосілки та Времівки. П’ять атак окупантів вже відбито. Бої тривають. Ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по районах населених пунктів Новопіль та Костянтинопіль.

На Гуляйпільському напрямку наші війська відбили дві атаки противника поблизу Новосілки та Темирівки, противник успіху не мав. 

На Оріхівському напрямку противник без успіху атакував населений пункт Новоданилівка. 

На Придніпровському напрямку Силами оборони України було зупинено чотири штурми противника.

На Курському напрямку наші захисники відбили 13 ворожих атак, ще шість бойових зіткнень тривають до цього часу. 

На інших напрямках фронту суттєвих змін не відбулося. 

рф демонструє, що готова воювати протягом всього 2025 року - керівник ЦПД16.01.25, 17:55 • 33720 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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