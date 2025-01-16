На фронті відбулося 131 бойове зіткнення, найгарячіше на Покровському та Курському напрямках- Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 131 бойове зіткнення. Найбільша кількість боїв відбулася Покровському та Курському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 22:00 16.01.2025, пише УНН.

Російські терористи завдали одного ракетного та 30 авіаційних ударів, залучивши одну ракету та скинувши 47 керованих авіаційних бомб. Крім цього, ворогом залучив 882 дрони-камікадзе та здійснив понад 4300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах,

Сьогодні на Харківському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Куп’янському напрямку агресор атакував поблизу Петропавлівки, Голубівки, Дворічної, Загризового та Піщаного. П’ять бойових зіткнень завершено, одна ворожа атака триває до цього часу.

На Лиманському напрямку російські загарбники штурмували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Копанки, Новосергіївка, Греківка, Зелений Гай, Макіївка, Торське, Новоплатонівка, Терни та Зарічне. Українські захисники зупинили 11 ворожих атак, два бойових зіткнення досі тривають.

Сіверський напрямок: ворог п’ять разів штурмував наші позиції поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки, на даний час точиться одне бойове зіткнення поблизу Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували сім разів в районах Привілля, Білої Гори, Григорівки та Часового Яру, всі спроби загарбників просунутися вперед припинені українськими воїнами.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 штурмових дій. Загарбники штурмували позиції українських підрозділів біля Кримського, Леонідівки, Торецька та Щербинівки.

Покровський напрямок: від початку цієї доби противник 47 разів атакував у районах населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новий Труд, Покровськ, Шевченко, Звірове, Котлине, Успенівка, Удачне, Слов’янка, Петропавлівка, Андріївка, Улакли, Курахове, Дачне та Янтарне. Дев’ять бойових зіткнень досі тривають.

За наявними на цей час даними, втрати ворога, на даному напрямку, за сьогодні склали 300 військовослужбовців вбитими та пораненими, знищено чотири автомобілі, крім того, суттєво пошкоджено ворожий танк, міномет та один автомобіль противника,