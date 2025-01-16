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рф демонструє, що готова воювати протягом всього 2025 року - керівник ЦПД

рф демонструє, що готова воювати протягом всього 2025 року - керівник ЦПД

Київ • УНН

 • 33720 перегляди

Керівник ЦПД при РНБО повідомив про готовність РФ воювати весь 2025 рік. Росія планує збільшити оборонні витрати до 6,2% ВВП, незважаючи на санкції та удари по військовій інфраструктурі.

росія демонструє, що готова воювати проти України протягом всього 2025 року і намагатиметься не відступати від цього. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.

"Ворог демонструє, що готовий воювати протягом всього 2025 року і намагатиметься не відступати від цього", - написав Коваленко.

Він зауважив, що про це говорить як інформаційна та пропагандистська діяльність рф, так і воєнна, хоч внаслідок ударів по їх ВПК та ресурсних підприємствах та базах, а також енергетичні санкції, підтримувати інтенсивну війну москві буде все складніше.

Це дуже наївно: Зеленський про думки, що путін хоче закінчити війну06.01.25, 00:38 • 112651 перегляд

Доповнення

російський диктатор володимир путін заявив, що росія продовжить досягати всіх цілей "спецоперації" у 2025 році.

Bloomberg повідомляв, що у 2025 році росія планує збільшити оборонні витрати до 6,2% ВВП.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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