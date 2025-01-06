Це дуже наївно: Зеленський про думки, що путін хоче закінчити війну

Дуже наївно думати, що російський диктатор володимир путін хоче закінчити війну. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману, передає УНН.

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Треба бути в сильній позиції й закінчувати війну, можна у форматі діалогу. Треба просто бути в сильній позиції й, щоб той хто напроти вас, щоб він цього хотів. Ви думаєте, що він хоче закінчити війну? Це дуже наївно (думати - ред.), що він хоче завершити війну