Це дуже наївно: Зеленський про думки, що путін хоче закінчити війну
Київ • УНН
Президент України назвав наївними думки про бажання путіна закінчити війну. Зеленський також розраховує на підтримку Трампа, якого боїться російський диктатор.
Дуже наївно думати, що російський диктатор володимир путін хоче закінчити війну. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману, передає УНН.
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Треба бути в сильній позиції й закінчувати війну, можна у форматі діалогу. Треба просто бути в сильній позиції й, щоб той хто напроти вас, щоб він цього хотів. Ви думаєте, що він хоче закінчити війну? Це дуже наївно (думати - ред.), що він хоче завершити війну
Також Зеленський в інтерв’ю подкастеру зазначав, що для створення безпеки України потрібна тісна співпраця з міжнародними партнерами та значні фінансові ресурси для розвитку військової галузі.
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Окрім того,Зеленський очікує, що буде одним з перших з ким зустрінеться Дональд Трамп після інавгурації на посаду президента США. І Зеленський розраховує на Трампа, адже його боїться російський диктатор володимир путін.
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