Это очень наивно: Зеленский о мыслях, что путин хочет закончить войну
Киев • УНН
Президент Украины назвал наивными мысли о желании путина закончить войну. Зеленский также рассчитывает на поддержку Трампа, которого боится российский диктатор.
Очень наивно думать, что российский диктатор владимир путин хочет закончить войну. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, передает УНН.
Детали
Надо быть в сильной позиции и заканчивать войну, можно в формате диалога. Надо просто быть в сильной позиции и, чтобы тот, кто напротив вас, чтобы он этого хотел. Вы думаете, что он хочет закончить войну? Это очень наивно (думать - ред.), что он хочет завершить войну
Также Зеленский в интервью подкастеру отмечал, что для создания безопасности Украины нужно тесное сотрудничество с международными партнерами и значительные финансовые ресурсы для развития военной отрасли.
НАТО - это компромисс, но не единственная гарантия безопасности, - Зеленский5 янв. 2025, 21:19 • 10656 просмотров
Кроме того, Зеленский ожидает, что будет одним из первых с кем встретится Дональд Трамп после инаугурации на пост президента США. И Зеленский рассчитывает на Трампа, ведь его боится российский диктатор владимир путин.
Зеленский: Трамп может остановить путина, потому что путин его боится5 янв. 2025, 20:21 • 11844 просмотра