НАТО - это компромисс, но не единственная гарантия безопасности, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что для создания безопасности Украины нужно тесное сотрудничество с международными партнерами и значительные финансовые ресурсы для развития военной отрасли. Об этом Зеленский рассказал американскому подкастеру Лексу Фридману, передает УНН.

Детали

Фридман отметил, что количество солдат и количество артиллерийских снарядов - это еще не все.

Как вы сказали, предположим, что в Украине четыре года будет гарантирована безопасность с Трампом. Вы можете формировать партнерские отношения с Индией и Саудовской Аравией, которые обеспечат наказание, например, цены на нефть, если будет еще какая-то агрессия. Я встречал много замечательных украинских IT и тех-специалистов - вы можете построить большие компании, которые формируют партнерские отношения с США, партнерские отношения с Китаем - говорит Фридман.

По его словам, в таком случае не потребуется лист бумаги для защиты.

Вам даже не нужны ответы. Потому что когда вы только что говорили, вы уже ответили на все вопросы. Первый из них - это то, что на данный момент нужно просто сотрудничество и очень много денег для военной отрасли. В Украине или в Европе с Индией, Саудовской Аравией и США. Вам нужны большие деньги. Поэтому вопрос в том, где вы их получите. Итак, мой ответ был адресован Трампу. Я сказал, что это одна из гарантий безопасности. Возьмите 300 миллиардов замороженных российских активов. Мы их заберем. Возьмем деньги, которые нужны для нашего внутреннего производства, и будем покупать все оружие в США - сказал президент.

Он добавил, что Украине не нужны подарки от США.

Это не будет полезно для вашей отрасли. Для Соединенных Штатов. Мы вкладываем туда деньги. Российские деньги. Не украинские. Не европейские. Российские деньги. Российские активы. Они должны за это заплатить. Мы это поставим и мы это сделаем. Это одна из гарантий безопасности. Но потом, во-вторых, вы сказали, что цена энергоносителей и много санкций на продукцию, и российский теневой флот и так далее - отметил Зеленский.

Зеленский объяснил, что это был второй ответ, о котором они говорили ранее, отметив, что США должны вводить еще больше санкций против россии, но не снимать существующие санкции.

Фридман отметил, что это нормально для Украины, но для президента России это нормально не будет.

Да? Но я не думаю, что это устроит его. Он все еще убийца. Ты думаешь, что он на свободе после всех убийств. Он на свободе после всех убийств, и никто в мире не может поставить его на место и посадить в тюрьму? Ты считаешь, что это маленький компромисс? - спросил Зеленский

Фридман ответил, что это не маленький компромисс: "И простить, конечно, это не маленький компромисс".

Зеленский отметил, что это невозможно вообще простить: "Мы не можем влезть в голову и в душу человека, который потерял семью. Просто никогда и никто, вообще никто не пойдет на это".

Далее президент Украины спросил, как бы человек реагировал, если бы у него забрали ребенка. Стал бы он расспрашивать, кто это сделал, и, услышав ответ, просто смирился? Зеленский отметил, что в такой ситуации любой пошел бы и наказал виновного, считая это справедливым.

Он размышлял, можно ли прощать убийц, и подчеркнул, что для создания безопасности нужны гарантии. Это касается тех территорий, которые Украина контролирует, и тех людей, которые потеряли близких. По его словам, это вопрос времени, но о потерях никогда не забудут.

Зеленский также подчеркнул, что вступление Украины в НАТО является компромиссом. По его мнению, членство в Альянсе гарантирует, что россия не нападет на Украину, а Украина - на россию.

Говоря о системах безопасности, он привел пример Израиля. Зеленский напомнил, что, несмотря на то что Израиль не является членом НАТО, когда на его территорию летели ракеты, авиация и системы ПВО разных стран, в том числе США, Британии и Франции, встали на его защиту. Он добавил, что Израиль имеет собственное ядерное оружие, что обеспечивает ему еще большую безопасность, чем членство в НАТО.

Президент подчеркнул, что гарантии безопасности могут существовать в разных формах и не всегда называться "НАТО", но их суть остается той же.

И какого-нибудь дядю Вову раздражает слово НАТО? Проблема в слове? А мне кажется, его просто раздражают живые люди, которые здесь ходят - подытожил Зеленский.

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