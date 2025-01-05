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Президент рассказал, может ли Украина вступить в НАТО без оккупированных территорий

Президент рассказал, может ли Украина вступить в НАТО без оккупированных территорий

Киев  •  УНН

 • 9078 просмотра

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Такой сценарий станет небольшим успехом для Украины

Сценарий при котором действие Североатлантического альянса распространится на подконтрольные Киеву территории - возможен. Об этом  заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.

"Законодательно приглашение в НАТО делается Украине, и мы не признаем всех остальных территорий Украины, но НАТО может действовать на той части, которая находится под контролем Украины - об этом можно договориться? Я уверен? Да. Это небольшой успех для нас, но если мы видим дипломатический способ завершения войны, то да, это первое (гарантии безопасности - ред.)", - сказал Зеленский.

США поставит Украину на путь к членству в НАТО - Блинкен4 янв. 2025, 15:56 • 34812 просмотров

И он добавил, что это первый шаг.

"Второе - пакет оружия. Я не готов публично сказать, что это такое, но для президента Трампа в этом нет тайн. В основном это зависит от воли США. Потому что частично ЕС даст и частично США. К этому пакету нужно единство", - сказал Зеленский.

Кроме того, Президент подчеркнул, что Трамп на посту президента США должен ввести санкции против российской энергетики и это выгодно США.

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Напомним

Статья 5 устава НАО предусматривает, что нападение на одного из участников Альянса является нападением на всех членов организации. Сейчас ведутся дискуссии вокруг вопроса может ли Украина стать членом НАТО в условиях российской агрессии и оккупации части ее территорий.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина должна получить приглашение в Альянс, ведь это ускорит завершение войны. И приглашение должна получить вся Украина в пределах границ признанных международным правом.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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